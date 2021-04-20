نساء الشيخ مقصود يحولن أسطح المنازل إلى أماكن لزراعة الخضار

تشهد الأسواق السورية بشكل عام ارتفاعاً في الأسعار وعدم استقرار لسعر صرف الليرة السورية، وفي ظل صعوبات المعيشية بدأت أسطح المنازل تتحول إلى أحواض لزراعة الخضروات.

ثقافة الزراعة على أسطح المنازل في حي الشيخ مقصود ليست جديدة، إلا أنها تكررت وفق ما أملته الأوضاع المعيشية في هذه الفترة، حيث تتعاطى النساء معها بأسلوب مختلف.

الخمسينية فاطمة خليل إحدى عضوات الكومين واحدة من عشرات النساء اللواتي فضلن الزراعة في منازلهن وتقول بأن التدريبات حول تمكين دور المرأة وأهمية الاقتصاد الكومونالي كان لها الدور الأمثل في مجابهة الحصار عبر زراعة أسطح المنازل.

الزراعة في مدينة حضرية

زرعت فاطمة على سطح منزلها صنوفاً عدة من الخضروات كـ (البصل الأخضر، البقدونس، الخس، الفليفلة، الكزبرة، الخيار)، إلى جانب زراعة الورود والسراخس على أطراف عتبة باب منزلها كنوع من الزينة لإضفاء البهجة.

الزراعة تتم في أحواض أو خزانات المياه غير الصالحة للاستعمال إلى جانب حاويات فلينية وصفائح زيت قديمة، تمت تعبئتها بالتراب الأحمر لتخلق بيئة مناسبة للنباتات.

بدأت فاطمة بالزراعة منذ ما يقارب الشهرين وتقول: "بت أضيف العديد من الأصناف الأخرى وأحاول إبراز المهارات التي اكتسبتها على يد أسلافي في الزراعة على سطح منزلي".

وعند سؤالنا لها عن مدى توفر حاجياتها من الأصناف التي زرعتها قالت فاطمة: "زرعتُ منذ شهرين وبدأت أوسع الفكرة وأنشرها وهي تساندنا ، وتمدّنا بالأمل على أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار أو الحصار فإن لنا مبادرة كرد على تلك الممارسات".

في كل الأحوال يبقى القاسم المشترك للزراعة على الأسطح هو رسالة مفادها "لدينا طرقنا الخاصة في مواجهة ما يُملى علينا".

على النساء تحقيق اكتفائهن من الزراعة

وتقول فاطمة بأن التدريبات التي خضعن لها كنساء كان لها الدور الأبرز في تعرفهن على ذواتهن ومنحهن الثقة بالنفس عبر معرفة حقيقة تاريخ نساء مزوبوتاميا اللاتي اكتشفن الزراعة ووضعن أسساً للاستفادة من الطبيعة.

وحثت فاطمة النساء على العمل بجهد لإيجاد منفذ لتفادي الخسائر نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزم كالزراعة وغيرها لتحقيق اكتفائهن وتحويل منازلهن إلى بيئة يستفدن منها.

(س و)

ANHA