نساء الشهباء يدينن جرائم العنف ضد النساء ويطالبن بمحاسبة الاحتلال التركي

تتعرض المرأة في شمال وشرق سوريا إلى العنف بطرق عدة، وخاصة في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية الفاشية، ويتم استهدافها بكل الطرق التي تحاول كسر إرادتها وعزيمتها.

حول ما يمارسه الاحتلال، تحدثت عدد من النساء وإداريات مقاطعة الشهباء لوكالتنا، حيث قالت الإدارية في اتحاد المرأة لمقاطعة الشهباء صباح الناصر "كما نرى أن الاحتلال التركي يتعرض للنساء والشابات القاصرات وممارسة التعذيب والاغتصاب بحقهن وتعريضهن للضغط النفسي والمعنوي".

صباح ناشدت في سياق حديثها منظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها.

فيما قالت أمل إسماعيل "في جميع المناطق الخاضعة للاحتلال التركي النساء يُقتلن ويُغتصبن ويتشردن مع أطفالهن، وكل ذلك أمام مرأى العالم، كل هذه الجرائم سياسة هدفها الوحيد استهداف كرامة وحرية المرأة.

وقالت أمل "لقد وصلنا إلى مرحلة لا وجود للقانون الدولي فيها ولا محاسبة من القانون ولا أي تعليق على ما يحدث".

وتساءلت أمل قائلة "إلى متى سنظل على هذه الحال؟ منذ عشر سنوات، وهذه الجرائم تُمارس بحق المرأة، رغم استنكارنا وتنديدنا بأشد العبارات، لكن دون جدوى ودون محاسبة للاحتلال ".

أيضًا قالت الإدارية في لجنة الصلح لمقاطعة الشهباء سلمى محمد "نسمع ونرى على وسائل الإعلام تعرض المرأة للعنف، لذا لا نقبلها، وسنتحرر وسنظل نساند بعضنا".

(س و)

ANHA