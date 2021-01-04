نساء الرقة: ليلى كوفن أيقونة المرأة المناضلة والحرة

حكمت السلطات التركية على البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن بالسجن 22 عامًا، الأمر الذي أثار استياء النساء في مختلف أنحاء العالم.

عضوات في إدارة المرأة بالرقة نددن باعتقال السلطات التركية للمناضلة والبرلمانية ليلى كوفن، معتبرات أنه عنف سياسي بحق النساء الناشطات اللواتي يسعين إلى الحرية.

'هدف الاحتلال التركي إضعاف المرأة'

العضوة في إدارة المرأة في الرقة اعتماد الأحمد بينّت "أن هدف الاحتلال التركي هو إضعاف المرأة، والحد من مشاركتها في العمل السياسي، وكسر الإرادة التي تتحلى بها النساء.

وأوضحت " أن الحكم على ليلى كوفن بالسجن 22 عامًا لن يطفئ شعلة الحرية وروح السلام التي تنادي بها المناضلة ليلى كوفن، وهي محافظة على فكرها ومبادئها، لتثبت للطاغية أوردغان أن إرادتها أقوى من تلك السياسة الفاشية"، وقالت إن تركيا باتت تخشى من نشاط وتقدّم المرأة الكردية في العمل السياسي، واستشهدت اعتماد بأمثلة عن جرائم الاحتلال التركي الي قاموا بها بحق النساء ومنها جريمة اغتيال السياسية هفرين خلف.

وحمّلت اعتماد الأحمد المجتمع الدولي مسؤولية انتهاكات وممارسات الدولة التركية بحق النساء، ودعت إلى ضرورة إيجاد قوانين تحمي النساء من هذه الانتهاكات.

'مقاومة ليلى كوفن منارة تهتدي بها شعوب العالم أجمع'

وبدورها قالت عضوة لجنة الصلح في إدارة المرأة في الرقة، أمينة حمدان، إن الدولة التركية لم تكتف "بما قامت به بحق شعوب شمال وشرق سوريا، من جرائم وسلب ممتلكات الأهالي، بل زادت جرائمها، وقامت باعتقال المناضلة التي طالبت بحقها الشرعي وحاربت بالكلمة، لا بالسّلاح، وبالجوع والعطش، والتي أضرب معها الآلاف ضمن السجون التركية لتجعل من هذا الإضراب منارةً تهتدي بها شعوب العالم أجمع".

وأضافت أيضًا "إنهم يحاولون إطفاء نضال وفكر المرأة لأنها تشكل خطرًا عليهم، لأنها أساس بناء المجتمع، فعندما يعتقلون المرأة يحاولون إطفاء شعلة المقاومة، إلا أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف".

واختتمت أمينة حمدان حديثها بالقول "جميعنا ليلى كوفن، وسنقف في وجه الاحتلال التركي، وكلما زادت الانتهاكات ستتصاعد وتيرة النضال".

(ك)

ANHA