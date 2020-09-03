نساء الرقة يستذكرن كافة شهداء الحرية والسلام بمناسبة يوم السلام العالمي

وبحلول يوم السلام العالمي تجمعت العشرات من نساء المجالس المحلية في منطقة "كسرة فرج" الواقعة جنوب مدينة الرقة، للإدلاء ببيان بمناسبة هذا اليوم ، وقرئ البيان من قبل إدارية المرأة بالرقة غالية الكجوان وقالت:

"باسم نساء الرقة وبمناسبة يوم السلام العالمي نقف اليوم لنستذكر جميع شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل أن يعيش شعبنا حياة حرة كريمة بعد أن عانى من الظلم والويلات في ظل تواجد تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد العالم أجمع.

واليوم بعد ظلم دام ولمدة سبعة أعوام أصبحت شمال شرق سوريا رمز السلام العالمي في ظل تواجد قوات سوريا الديمقراطية التي أثبتت للعالم أجمع بأنها أنزه وأنبل قوات عرفتها الإنسانية من خلال التضحيات التي قدمتها وبالأخص من الناحية الإنسانية والأخلاقية .

وبفضل تلك الأخلاق العالمية جميع مكونات الشعب السوري ومن مختلف المحافظات السورية جاؤوا وافدين لكي ينعموا بالمحبة والسلام الحقيقي الموجود في شمال وشرق سوريا وهذا إن كان يدل فهو يدل على أن هناك مشروعاً ديمقراطياً حقيقياً يهدف إلى اندماج جميع المكونات والأديان والطوائف دون تفرقة أو تمييز.

فاليوم وبهذه المناسبة العظيمة نناشد جميع الدول ومنظمات حقوق الإنسان بأن يجعلوا من عفرين وتل أبيض ورأس العين صحوة لضميرهم الإنساني وأن يعملوا ما بوسعهم لإعادة الأرض والحق لأصحابها .

كما وبهذه المناسبة نزف بشارة إلى جميع شعوب العالم بأن يوم السلام العالمي أصبح يوماً دائماً وعلى مدار السنة في شمال شرق سوريا ونتمنى بأن يخيم السلام على جميع دول العالم" .

(ر ع/ل)

ANHA