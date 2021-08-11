نساء الرقة يحتفلن بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيس تجمّع نساء زنوبيا في الرقة

وحضر الاحتفالية التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وممثلات عن حزب سوريا المستقبل، وحقوقيات وعضوات من مجلس سوريا الديمقراطية، ومجلس المرأة السورية.

كلمة الافتتاحية ألقتها العضوة في مكتب تجمع نساء زنوبيا بمنطقة الكرامة في الريف الشرقي لمدينة الرقة، سوسن الحسن، حيث رحبت بالحضور وباركت الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس إدارة المرأة في الرقة التي تحولت فيما بعد إلى تجمّع نساء زنوبيا في الرقة.

المرأة حققت تطوراً ملحوظاً بفضل الأمة الديمقراطية

وقالت سوسن الحسن "إن نضال المرأة يظهر واضحاً من خلال تحقيقها تطوراً فكرياً ملحوظاً واكتسابها الثقة بالنفس نتيجة هذا التطور الذي حققته بفضل فكر الأمة الديمقراطية الذي مكنها من إدراك حقيقتها وتطوير ذاتها، والسعي إلى النهوض بواقعها".

تلا ذلك إلقاء كلمة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، ألقتها العضوة نسرين الحسن، حيث قالت: "نعاهد قائد الإنسانية عبدالله أوجلان الذي هو سند لكل امرأة في العالم بأننا سنواصل نضالنا ونرفع صوتاً عالياً للعالم أجمع حتى يتم تحريره من سجن إمرالي".

وأضافت مؤكدة "إننا نؤمن بفكر الأمة الديمقراطية التي هي سبيل الخلاص من الظلم" وزادت بقولها "نهنئ كل امرأة ناضلت وتناضل في سبيل تحقيق الحرية والمساواة حتى تصل المرأة إلى حريتها".

دون توحيد قوى المرأة لن يرتقي المجتمع إلى المستوى المطلوب

من جانبها باركت حنان مصطفى، خلال الكلمة التي ألقتها باسم مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة الرقة، هذه الذكرى، وبينت أن "انطلاقة مكتب تجمّع نساء زنوبيا هو تعزيز لقوة المرأة تحت إدارة وقرار واحد لنستمر بنضالنا بكل قوة وفخر لأن المرأة هي من تمثل إرادة المجتمع الحر، ومن دون توحيد قوى المرأة لن يرتقي المجتمع إلى المستوى المطلوب".

فيما أشادت غالية الكجوان، في الكلمة التي ألقتها باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، بدور المرأة الفراتية وقالت "مازالت المرأة في مدينة الرقة تناضل وتكافح وكانت السباقة في تنظيم نفسها وتوحيد كلمتها، وأثبتت أنها قادرة على قيادة المرحلة والتمتع بهوية المرأة، ولم تستسلم بل أصبحت شعلة المقاومة وإرادة التشبث بالأرض وإرساء روح السلام بثورتها العظيمة ثورة التغيير والانتقال من مجتمع سلطوي عبودي إلى مجتمع ديمقراطي حر".

أما الكلمة التي ألقيت باسم وحدات حماية المرأة في الرقة، ألقتها العضوة خاتون رقة، فأثنت على التضحيات التي قدمتها المرأة في جبهات القتال، وأضافت "لقد عملت بكل فاعلية ونضال وكانت دوماً في الصفوف الأولى في جبهات القتال ولا ننسى شهيداتنا اللواتي قدمن أرواحهن حتى نحيا ونعيش بسلام وأمان".

وقدمت فرقة توتول للثقافة والفن عروضاً شعبية من ضمنها أغنية بعنوان "يا خطار سهيل" أحيت التراث العربي الأصيل، ثم هنأ المجلس التشريعي وبلدية الشعب في الرقة ذكرى تأسيس الإدارة التي تحولت إلى تجمّع نساء زنوبيا، عبر تقديمهما هدايا رمزية ووروداً، لتُختتم الاحتفالية بعقد الدبكات الشّعبية من قبل الحاضرات.

(رع/ س ر)

ANHA