نساء الرقة وعين عيسى يؤكدن وقوفهن إلى جانب قسد في وجه الطامعين

وجدد مؤتمر ستار فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية على مدار الـ 3 أيام الماضية تنديداً بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى وتأكيداً على المقاومة والتشبث بالأرض.

وشارك في اليوم الأول لخيمة الاعتصام التي بدأها مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي وفد نسائي من مدينة الرقة.

وخلال فعاليات الاعتصام ألقت الإدارية بمجلس المرأة في الرقة مريم العلي بياناً باسم نساء مدينة الرقة أدانت من خلاله الصمت الدولي على ما تتعرض له ناحية عين عيسى من قصف وانتهاكات يومية دون تحريك من قبلهم أو من قبل من يضمن اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة.

وأكدت مريم خلال بيانها بأن كافة نساء الرقة يساندن قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن حرمة الأراضي السورية بوجه أطماع المحتل التركي ومرتزقته، ويحملن الفضل لهم بتخليصهم من قبل بتحرير مدينتهن من مرتزقة داعش.

فيما أدانت المتحدثة باسم مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي مايا العلي الصمت الدولي والعربي حيال ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من انتهاكات وقصف يطال المدنيين وممتلكاتهم دون أن يبدوا أي موقف تجاه المحتل التركي.

وأكدت بأن أهالي عين عيسى رجالاً ونساءً سطروا اروع ملامح البطولة والمقاومة من خلال تشبثهم بأرضهم بالرغم من الهجمة التي يتعرضون لها.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي يشرف عليها مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي لـ 3 أيام على التوالي، حيث ستشارك فيه وفود نسائية من كافة مناطق شمال وشرق سورية تأكيداً على مساندة مقاومة أهالي ناحية عين عيسى.

(ج)

ANHA