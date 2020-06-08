نساء الرّقّة خلال اعتصامهنّ... كلّنا ليلى كوفن

وقُرئ البيان في ساحة الإطفائيّة وسط المدينة من قبل الإدارية في لجنة المرأة فهيمة الأحمد، وجاء في نصّ البيان:

باسم نساء الرّقة ندين ونستنكر الاعتقالات التعسفية بحقّ المتظاهرين والناشطين السياسيين السلميّين الذين لم يحملوا السلاح، إلّا أنّهم أبدوا آراءهم، وطرحوا أفكارهم فكانت هذه جريمتهم التي اتّخذتها السلطات التركية لتجعل منها حجّة لتطبيق سياستها التعسفية بحقّهم واعتقالهم ضمن صفوف سجنها الغاشم محاربةً أفكارهم ومحاولة إطفاء شعلة الحرية وأخوّة الشعوب التي يطالب بها هؤلاء المعتقلون في السّجون.

فبدأت جرائمها بجريمة قتل هفرين التي ما كانت إلّا ياسمينة السلام تنادي بالحرية وأخوّة الشعوب وبثّ روح السلام والمقاومة بين جميع الشعوب، ومثلها أيضاً البطلة ليلى كوفن التي قاومت الطاغية أردوغان وسياسته التعسّفية بأمعائها الخاوية محافظة على مبادئها وأفكارها التحرّرية مع رفاقها لتحقق النصر بشموخها وجسدها مضربة عن الطعام لتثبت للطاغية أردوغان وللعالم أجمع أنّ إرادتها هي ورفاقها أقوى من سياسته التعسّفية وأمام اعترف العالم أجمع بهذه المقاومة الجبّارة.

حيثُ عاودت السياسات التركية تطبيق جرائمها باعتقال المقاومة ليلى كوفن ورفاقها انتقاماً من دور المرأة الريادي والمحوري في كسر شوكة الإرهاب في كوباني وعفرين وتل أبيض ورأس العين، حيث تمّ خطف النساء واغتصابهنّ وحرمانهنّ من الحضانة والأمومة، وتعذيبهنّ نفسيّاً وجسديّاً بأساليب ووسائل وحشيّة استثنائية واستعبادهنّ جنسيّاً.

فبالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحقّ الإنسانية عامّة وبحقّ المرأة خاصّة، نناشد منظّمات حقوق الإنسان والسلطات العالمية لردع هذه السياسة الطّاغية، ونقول كفى لكتم الحقيقة، كفى لظلم أردوغان وسياسته الغاشمة، ونطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الطاغية التركية وإطلاق سراح ليلى كوفن ورفاقها، فصوت الحرّية لن يكتم جرائمهم.

فمن سجونكم نزداد قوّة ...ومن ظلمكم سنحقّق النّصر

فكلنا ليلى كوفن ورفاقها

عاشت مقاومة المرأة

عاشت أخوّة الشّعوب

فلنحقق النّصر على الطّغاة بمقاومتنا

( ع خ- ج ع/إ)

ANHA