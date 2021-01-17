نساء الدشيشة: كلنا مقاتلات مع قسد

ونددت نساء بلدة الدشيشة التابعة لناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة، بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته التي تطال مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة عين عيسى التي تتعرض لهجمات ضارية منذ نهاية العام الماضي.

وفي السياق، قالت عضوة مؤتمر ستار في البلدة، ضحى الجبريل، لوكالتنا: "إن تركيا ومرتزقتها غايتهم الرئيسة الاحتلال"، وتابعت: "تركيا تسعى كل يوم إلى التقدم باتجاه منطقة، بقصد الاحتلال المباشر وهذا ما لن نرضى به".

وأكدت ضحى الجبريل أن "وحدة مكونات الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا هو الهدف الذي تسعى تركيا ومرتزقتها لتحطيمه من خلال بث الفتن والشائعات من قبل خلاياها" كما لفتت خلال حديثها إلى الجرائم التي طالت النساء والأطفال والشيوخ وتهجير آلاف العوائل الآمنة من منازلهم.

'شمال وشرق سوريا عصية على الاحتلال'

ومن جانبها، شددت الإدارية في لجنة الاقتصاد في مجلس البلدة، هند لطيف الخضير، على أن "مناطق شمال وشرق سوريا عصية على الاحتلال التركي ومرتزقته، لتكاتف مكوناتها ووحدة صف قواتها ومقاتليها الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير أهلهم من رجس الإرهاب الذي عاث الفساد وقتل وذبح وهجّر باسم الإسلام والإسلام بريء منهم".

ونوهت هند الخضير إلى أن أبناء مناطق شمال وشرق سوريا قادرين بتلاحمهم وتكاتفهم صد كل ما تتعرض له أراضيهم من هجمات ومحاولات بقصد الاحتلال، مؤكدةً: "أن هدفنا ليس فقط الدفاع عن عين عيسى بل المقاومة واسترجاع ما احتلته تركيا بدءًا من عفرين وصولًا إلى رأس العين".

'كلنا مقاتلات'

كما أشادت عضوة مؤتمر ستار، سهام الصالح، بجهود وتضحيات قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال مع تركيا ومرتزقتها، وأعربت عن دعمها لها.

وأبدت سهام الصالح جاهزيتها للقتال مع قوات سوريا الديمقراطية، وقالت: "في حين لزم الأمر كلنا مقاتلات يدًا بيد لنعلن النصر على الإرهاب وأذنابه".

(س ر)

ANHA