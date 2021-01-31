نساء عفرين: سنتسلح بالمقاومة ولن نترك أرضنا

وارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته، في الـ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، في بلدة تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء في إقليم عفرين، مجزرة بحق أهالي عفرين، الذين هُجّروا من منازلهم قسرًا، أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفلان.

وتعقيبًا على ذلك، ندد عدد من أهالي عفرين القاطنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، خلال حديثهم لوكالتنا، بجرائم الدولة التركية بحق المدنيين العزل.

وبالصدد، استنكرت المواطنة عواش محمد، مجزرة تل رفعت، ومضت متسائلة: "ماذا تريد الدولة التركية منا، ألا يكفيها المجازر التي ارتكبتها في عفرين لتواصل جرائمها في الشهباء؟".

وأشارت إلى مساندة نساء حي الشيخ مقصود والأشرفية لكافة النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات الدولة التركية سواء في عفرين أو في مناطق الشهباء.

'أبناؤنا سد منيع أمام العدو'

أما المواطنة فيدان طوفان من أهالي عفرين القاطنين في مدينة حلب، قالت لوكالتنا: "لا يستطيع أعداء الكرد كسر إرادتنا، لأننا أصحاب الحق، وحتى أبناؤنا سيكونون سدًّا منيعًا أمامهم، لأنهم انتهجوا فكر وفلسفة القائد عبد الله وجلان الذي استطاع تخليص المجتمع من العبودية".

وأردفت فيدان بالقول: "لن ننسى عفرين، ولا نستطيع نسيانها، لأنها تركت جرحًا في قلوبنا لن يندمل إلا بتحريرها من رجس الاحتلال التركي ومرتزقته"، وشددت على مواصلة المقاومة "حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

'المقاومة حتى العودة'

ومن جانبها، لفتت ليلى علي أحمد إلى هجمات الدولة التركية التي تطال مُهجّري عفرين في مخيمات النزوح، وقالت لوكالتنا: "خرج أهالي عفرين قسرًا من منازلهم، وتوجهوا إلى مخيمات النزوح في الشهباء هربًا من جرائم الدولة التركية، إلا أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين الذين اتخذوا خط المقاومة نهجًا لهم، ويرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء".

وأضافت: "هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها الدولة التركية هجماتها على بلدة تل رفعت، فالمجزرة التي ارتكبتها في 2 كانون الأول/ يناير عام 2019، لم ننسها بعد، حيث استُشهد فيها 8 أشخاص أغلبهم أطفال، والآن يكرر تلك المجزرة بقتل 4 أشخاص بينهم أطفال ونساء".

وأكدت ليلى في نهاية حديثها أن أهالي عفرين هم أصحاب إرادة حرة، ولن يقبلوا ترك أرضهم للمحتل وسيقاومون حتى العودة إلى عفرين.

(س ر)

ANHA