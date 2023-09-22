نساء عفرين: سنحرر المناطق المحتلة بوحدتنا الشعبية وتلاحمنا

تحدثت النساء العفرينيات القاطنات في مخيم برخدان إلى وكالتنا، وأكدن على تحرير عفرين، كري سبي وسري وكانيه من قبضة المحتلين والمرتزقة بالوحدة الشعبية والتلاحم والأخوة بين مختلف الشعوب.

وأوضحت المواطنة سلوى شيخو: "سندحر الاحتلال ونهزم المحتل ونحرر عفرين بالوحدة الشعبية".

وقالت المواطنة سعاد حسن: "على جميع أبناء هذا الشعب أن يتحدوا، لنقضي على الاحتلال ونعيش بحرية، فكفى للعقلية المهيمنة ولنقضي عليها بالوحدة الشعبية".

وأشارت المواطنة مراش محمد: "ستهزم الوحدة والتلاحم بين الشعوب، الاحتلال وستتحرر المناطق المحتلة، فإن لم نعش متكاتفين ومتحدين معاً، سنتعرض للمجازر على الدوام".

(ز ش/ر)

ANHA