نساء عفرين: مقاومتنا مستمرة بروح مقاومة العصر  

شن جيش الاحتلال التركي في الـ20 من كانون الثاني/يناير عام 2018 في تمام الساعة16:00 عصرًا هجومًا عنيفًا بالأسلحة الثقيلة على مقاطعة عفرين وارتكب جرائم مروعة بحق أهلها.

الـ18 من آذار/ مارس يصادف الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال جيش التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين، الذي تسبب بنزوح الأهالي من أراضيهم، وهم الآن يقطنون في مقاطعة الشهباء، ويعيشون على أمل العودة إلى عفرين.

مراسلة وكالتنا رصدت آراء نساء عفرين المُهجرات اللواتي أشرن إلى أن روح مقاومتهم مستمرة.

المُهجرة خاتون سلطان أدانت في بداية حديثها احتلال عفرين وقالت: "هذا الشهر يصادف ذكرى احتلال عفرين على يد الدولة التركية وستدخل عامها الرابع، لقد هجّرنا من ديارنا وأرضنا قسراً".

وأضافت: بعد احتلال مدينة عفرين، ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أمثال نصر الحريري أبشع الجرائم بحق الأهالي المتبقين فيها.

خاتون سلطان ذكرت في سياق حديثها زيارة نصر الحريري إلى إقليم كردستان قائلة: "نستنكر زيارته واستقباله بحفاوة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أقول له بأننا لن نقبل أي اتفاق بينهم، سنعتبرها ضربة لوحدة الصف الكردي".

أهالي عفرين بنسائها ورجالها أكدوا على الوقوف إلى جانب مقاتليهم والدفاع عن وطنهم، والتصدي للاحتلال التركي، واستمرت مقاومتهم 58 يومًا.

بدورها أشارت المُهجرة نديمة علو إلى أن مقاومتهم لن تنتهي باحتلال عفرين، مضيفة "ما زالت روح تلك المقاومة مستمرة إلى يومنا".

وقالت نديمة إن الدولة التركية المحتلة تحاول احتلال مناطق أخرى من خلال شن هجماتها الوحشية عليها، وإن هدفها لم يكن احتلال عفرين فقط، بل احتلال كافة مناطق روج آفا.

واختتمت نديمة علو حديثها بالقول " سنواصل مقاومتنا ضد الاحتلال حتى القضاء عليه".

أما المُهجرة ياسمين قادر فقالت: "التاريخ يكرر نفسه، في عام 2018 تم التنسيق بين الائتلاف وتركيا لاحتلال عفرين، واليوم يجدّد الائتلاف برئاسة أردوغان لقاءاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لاحتلال مناطق كردية أخرى، هذا يعتبر مؤامرة ونحن ندينها بشدة."

ووجّهت ياسمين رسالة مفادها "كفى للخيانة، وكفى لألاعيب العدو التي يمارسها علينا، نطالب حكومة إقليم كردستان أن تكف عن خيانتها تجاه الكرد، وأن تضع يدها بيدنا لبناء البيت الكردي معًا، العدو لن ينفعكم بشيء".

ياسمين قادر أشارت إلى أن العدو يهدف إلى التفرقة بين الأخوة الكرد قائلة "سنكون يداً واحدة لإخراج مسمى الخيانة والفتنة من بيننا، وسنحرر عفرين وباقي المناطق".

(س و)

ANHA