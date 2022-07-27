نساء عفرين: لن تستطيع الدولة التركية النيل من مقاومتنا

في الـ 26 من الشهر الجاري قصفت الدولة التركية والمرتزقة التابعين لها نواحي تل رفعت في مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شرا وشيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، سقطت مئات القذائف على منازل وبساتين المواطنين، وأصيبت 6 نساء كن يعملن في زراعة الأرض.

وحول الموضوع شاركتنا نساء عفرين المهجرات آراءهن.

وقالت المواطنة فلة حمو:" صعّدت الدولة التركية المحتلة هجماتها على المنطقة في الأيام الأخيرة. كما تهاجم المدنيين بحجة استهداف النقاط العسكرية. وأدت هذه الهجمات إلى جرح 6 نساء كن يعملن في الحقل."

وبينت فلة حمو بأنهم تأملوا من اجتماع طهران أن يوقف الهجمات على المنطقة. وأضافت:" لكن للأسف تزداد هجمات طائرات الدولة التركية المحتلة على مناطقنا."

وفي ختام حديثها خاطبت فلة حمو الدولة التركية قائلة:" لن ينتهي الشعب الكردي وكل الشعوب المحبة للسلام بالموت."

كما نددت الأم زلوخ ممو أيضاً بهجمات الدولة التركية المحتلة على المنطقة وقالت:" كفى للاحتلال. إن الاحتلال التركي يواصل قصف منازل وممتلكات المدنيين. إننا نستنكر هذا ونقول كفى للاحتلال كفى لاستهداف النساء والأطفال."

وأكدت زلوخ حمو على استمرار المقاومة ضد الاحتلال وقالت:" إننا نعيش على هذه الأرض وستكون عودتنا من الشهباء إلى عفرين."

ودعت المواطنة هيفين علوش المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى النظر إلى جرائم الاحتلال التركي. وقالت:" إلى متى سيهاجمون النساء والأطفال، الجميع يعلم أن تل رفعت يسكنها مدنيون. أين الذين يدعون حماية حقوق الإنسان. إنهم يختبئون تحت غطاء أسود ويصمتون على هذه الممارسات والهجمات."