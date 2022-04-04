نساء عفرين: بفكر وفلسفة القائد أوجلان تحررت المرأة من العبودية

بقدوم الـ 4 من نيسان المصادف لذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي تعتبره شعوب المنطقة ميلاداً للحرية والتخلص من العبودية وذلك بالاستناد على فكره وفلسفته المبنية على أساس الأمة الديمقراطية والحياة الحرة الديمقراطية.

وبهذا الصدد التقى مراسل وكالتنا مع نساء مقاطعة عفرين، اللواتي اعتبرن يوم ميلاد القائد يوم ميلادهم لأنهن بفكره وفلسفته استطعن الحصول على حريتهن وقيادة مجتمعهن.

"فكر القائد منارة للشعوب المضطهدة وعموم النساء"

كوناي مصطفى المواطنة من أهالي مقاطعة عفرين والقاطنة في ناحية الأحداث باركت ميلاد القائد عبد الله أوجلان على عموم أهالي مقاطعة عفرين "أبارك ميلاد قائد الإنسانية على عموم أهالي مقاطعة عفرين وبالأخص على المرأة التي تحررت واستطاعت قيادة نفسها بفضل فكره وفلسفته".

وتابعت كوناي مصطفى حديثها" بعد أن عاشت المرأة تحت تأثير الذهنية الذكورية لآلاف السنين وأصبحت كمخلوق ثانوي في الحياة، استطاع القائد آبو بفكره وفلسفته إعادة المرأة لاكتشاف نفسها، وقيادة المجتمع في كافة المجلات العسكرية والخدمية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع الرجل".

وأشارت كوناي مصطفى إلى تجربة الإدارة الذاتية ونجاح المرأة في قيادة المجتمع فيها " اليوم نرى أنه بعد أن تم إعلان الإدارة الذاتية على أساس الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد آبو، تطورت القيم الاجتماعية في المنطقة عبر قيادة المرأة لهذا الفكر".

وأكدت كوناي مصطفى في ختام حديثها بأنهن كنساء مقاطعة عفرين سائرات على نهج القائد آبو وفلسفته حتى تحرير كافة النساء وتحرير عفرين.

"العالم أجمع مدين للقائد آبو"

هاجر حسن مهجرة من مقاطعة عفرين وقاطنة في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء باركت بدورها ميلاد القائد على عموم نساء العالم وبالأخص نساء إقليم عفرين.

وقالت هاجر حسن: " إن فكر وفلسفة القائد آبو أصبحت خلاصاً من العبودية المنتشرة في العالم أجمع وأصبحت نوراً لهم للتخلص من مفهوم الرأسمالية المبنية على أسس الفردية ومنع المرأة من تحصيل حقوقها بقيادة المجتمع ونفسها، وجعل الإنسان كآلة".

واختتمت هاجر حسن حديثها بتأكيدها على أن العالم أجمع مدين للقائد آبو الذي استطاع توليد فكر وفلسفة مبنية على الديمقراطية والحرية.

أما المواطنة حياة محمد القاطنة في مخيم برخدان فقالت: " بعد أن استطاعت المرأة تنظيم نفسها على أسس فكر وفلسفة القائد آبو المتواجد في سجن ايمرالي، فرضت دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد منعت من خلالها لقاء القائد مع موكليه حتى تم منعه من الاتصال بعائلته عبر الهاتف".

واستنكرت حياة محمد العزلة المفروضة والمشددة على القائد آبو، ونددت بالصمت الدولي حيال العزلة بالأخص صمت مجلس الأمم المتحدة ومنظمةcpt وعدم قيامها بواجبها تجاه قائد الشعوب الحرة القائد آبو.

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ANHA