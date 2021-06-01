نساء عفرين ينددن ببناء المستوطنات ويدعون إلى وضع حد للجرائم التركية

تجمع العشرات من أعضاء مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين وعضوات المؤسسات المدنية، في ساحة مخيم سردم التابع لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، حول الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية في عفرين والمناطق المحتلة.

وحملت النسوة أعلام مؤتمر ستار ولافتات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية: "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين"، "المرأة حياة فلا تقتلوا الحياة"، الخزي والعار لأردوغان ومرتزقته"، "أردوغان قاتل الإنسانية".

فيما قرئ البيان أيضًا باللغتين من قبل عضوات مؤتمر ستار، آرين علي وأمينة محمد.

وجاء في مستهل نص البيان: "مضى على احتلال مدينة الزيتون عفرين من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تركب أبشع أنواع الانتهاكات بحق الطبيعة والإنسانية من قتل وخطف واغتصاب وقطع أشجار الزيتون المقدسة وتخريب الآثار والأماكن الدينية".

وأضاف "بهذه الجرائم ثبت ارتباط أردوغان بداعش الذي قطع الرؤوس وغزا مناطقنا ومارس أبشع الأعمال اللاأخلاقية بحق الأطفال والنساء والشيوخ وإنكار حق وجودنا على أرضنا تنفيذًا لسياسة السلاطين العثمانيين لإعادة الاحتلال وتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها وفرض الديانة الإسلامية والحجاب على المكون الإيزيدي وفرض العملة التركية وتعميم لغتها لتكون اللغة الرسمية وبناء مراكز ثقافية تركية تحت مسميات تمجد الإمبراطورية العثمانية لنشر ثقافة الاحتلال العثماني في تلك المناطق لتكون كما فعلت سابقًا بلواء اسكندرون".

ومضى البيان قائلًا: "وتواصل اتباع سياسة الإبادة في المناطق المحتلة على كافة الصعد، وتسعى إلى فصل الشمال السوري عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، وذلك من خلال سلسلة من المجمعات الاستيطانية في مناطق احتلالها عامة وعفرين بشكل خاص، وتسارع دولة الاحتلال إلى بناء مجمعات بدعم وتمويل من قبل جمعيات خليجية وأوربية في المناطق التي تحتلها ابتداء من جرابلس وصولًا إلى إدلب بهدف طمس هوية المنطقة والشعب على كافة الصعد، الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، فهذا يدل على تأكيد سياستهم الخبيثة واستراتيجيتهم القمعية".

وأدان البيان "بشدة هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب والمرأة في عفرين والمناطق المحتلة"، وطالب "المنظمات الحقوقية والإنسانية بإيقاف ووضع حد للجرائم بحق شعوب المنطقة".

ليختتم البيان بترديد شعارات "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين"، "عاشت مقاومة المرأة الحرة"، "المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة".

(كروب/ س ر)

ANHA