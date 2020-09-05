نساء عفرين ينددن بالجرائم ضد المرأة والأطفال في المناطق المحتلة

وتجمعت العشرات من عضوات مؤتمر الستار وعضوات المؤسسات في مقاطعة الشهباء للتنديد بالانتهاكات التي تمارس في المناطق المحتلة بحق النساء والأطفال.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل العضوة في حركة المجتمع الديمقراطي، أليفة شيخ محمد.

وجاء في نص البيان: "باسم منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين، ندين ونستنكر الجرائم المنافية للأخلاق والإنسان التي ترتكب بحق المرأة والأطفال بشكل عام، وخاصة في زمن الحروب على مدى التاريخ إلى يومنا هذا.

وفي ظل الأزمة السورية التي تمر بها سوريا عامة، والمناطق المحتلة خاصة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الفصائل الإرهابية المسلحة على مناطق وشمال شرق سوريا، حيث سياسة الإبادة والتطهير العرقي وتتريك المناطق مستمرة بوحشية، بهدف التغيير الديمغرافي، وبكافة الأساليب الممنهجة من خطف وتعذيب الأطفال الأبرياء واغتصاب النساء وتعنيفهن جنسيًّا، وقتل وحشي كسلاح حرب الأفتك بحق البشرية، وكل هذا ليس إلا إهانة بحق المجتمع والإنسانية جمعاء، متمثلة بالجرائم المرتكبة مؤخرًا بحق النساء بداعي الشرف على يد الذهنية الذكورية المستمدة من العادات والتقاليد البالية، وتزايد حالات الانتحار في كافة المناطق.

وردًّا على ذلك مقاومة المحامية الحقوقية (إيبرو تيمتك) شهيدة الحرية والعدالة في سجون الفاشية العثمانية.

ونحن في التنظيم النسائي نناشد جميع المنظمات النسوية العالمية والحقوقية، وخاصة منظمة حماية حقوق الطفل (اليونيسيف) والمجتمع الدولي القيام بواجبها الأخلاقي للحد من هذه الجرائم، بحماية القيم والمبادئ الإنسانية.

ونعاهد أن نرفع من وتيرة نضالنا حتى تحقق العدالة والمساواة والحرية في المجتمع، لأن المرأة هي الحياة الحرة تبني مجتمع حرًّا أخلاقيًّا ايكولوجيًّا".

واختتم البيان بترديد الشعارات، "المرأة ثورة وليست عورة، ولا لقتل المرأة".

ANHA