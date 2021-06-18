نساء عفرين والشهباء: اغتيال دنيز استمرار لجرائم الفاشية التركية بحق المرأة السياسة

وتجمعت عضوات مؤتمر ستار ومجلس المرأة الحرة للشهباء في مخيم سردم التابع لناحية احداث بمقاطعة الشهباء، رافعات صور الشهيدة دانيز بوايرز وصور القائد عبد الله اوجلان، واعلام مؤتمر ستار واعلام مجلس المرأة الحرة للشهباء

وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل عضوة في مجلس المرأة الحرة للشهباء نجاح الحسين، وباللغة الكردية من قبل عضوة في لجنة التدريب والتعليم الديمقراطي نازلية اوسو، وجاء في نص البيان:

"مازالت الدولة التركية الفاشية تتبع سياستها القذرة والوحشية وترتكب المجازر والاغتيالات والاعتقالات بحق النساء والأطفال العزل بكل وحشية، ففي الامس كانت هفرين وسعدة وهند وزهرة وهبون وامينة وبنفس الحادثة كانت مجزرة باريس التي ادت إلى استشهاد الرفيقة سكينة جانسيز ورفيقاتها وهذه المرة تم استهداف مكتب حزب الشعوب الديمقراطي HDP بشكل أكثر وحشية واغتيال الشهيدة دنيز بوايرز.

ومنذ أشهر يتم استهداف حزب الشعوب الديمقراطي HDP من قبل الحزب الحاكم والوزارة الداخلية التركية حيث يتم تنظيم بعض الأهالي وارسالهم الى المقرات الحزب بهدف اغلاق مكاتب الشعوب الديمقراطي وترهيب الشعوب، هذه العملية مخطط لها للقيام بمجزرة بحق كافة السياسيين الموجودين في المكاتب وليس لشخص الرفيقة دانيز وهذا كان بالتزامن مع اجتماع حلف الناتو بيد الدول الديكتاتورية التي كانت ومازالت مشاركة في جميع الاعمال الوحشية على كافة الشعوب المناضلة من اجل الحرية والسلام والديمقراطية.

الفاشية التركية المعروفة بارتكاب المجازر من اجل قتل السلام بأيدي "الذئاب الرمادية الإرهابية" التي لا تعرف سوى القتل والإجرام والإرهاب فالمجرم هو نفسه والضحية هي ذاتها، فالمجرم واحد يتبع نفس القذارة اللاأخلاقية ويمتلك نفس العنصرية والكراهية وقتل الجمال والسلام.

اننا نساء عفرين والشهباء من جميع المكونات ندين ونستنكر بأشد وأقسى العبارات هذه الأفعال الإرهابية الاجرامية التي ترتكبها الدولة الإرهابية بحق السياسيات في المنطقة وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للخروج عن صمتها وممارسة دورهم لإيقاف الدولة التركية الإرهابية والحد من هجماتها ووقف عدوانهم عن الشعوب المناضلة التي تنادي بالحرية والسلام في كافة شعوب العالم".

(كروبل)

ANHA