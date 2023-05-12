نساء عفرين والشهباء : جريمة الاغتصاب تمثل ذهنية الفاشية ضد المرأة الحرة

تجمع المئات من أعضاء مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة في ناحية فافين، للتظاهرة ضد ممارسات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين المحتلة.

وحملت المشاركات أعلام مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، ويافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "لا لجرائم الاغتصاب ـ الحرية تبدأ من الطفولة لا لقتل الطفولة".

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس ناحية فافين وجابت الشارع الرئيسي، صوب مدرسة السواقة في ناحية فافين، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي، وشعارات "المرأة، الحياة، الحرية".

ولدى وصول المشاركات إلى ساحة مدرسة السواقة، توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم اتحاد المرأة الحرة، من قبل زين حنان، والتي استنكرت اغتصاب الأطفال من قبل متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

وقالت زين، إنهم في اتحاد المرأة الشابة، يرون بأن جريمة الاغتصاب في عفرين ليست بحدث فردي من قبل متزعمي الاحتلال التركي، وإنما تمثل ذهنية الفاشية الطورانية التركية بحق المرأة الحرة.

ونددت زين صمت المجتمع الدولي حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، منذ أكثر من 5 أعوام.

ومن جانبها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، نجاح حسين كلمة، أشارت فيها إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهداف النساء بشكل خاص.

وشددت نجاح بأن الاحتلال التركي ومع احتلاله لعفرين سري كانيه وكري سبي، بدأ بتغيير الديمغرافية المناطق المحتلة، وصبغها بالهوية التركية، بالإضافة لقتل النساء واختطافهن.

نوهت نجاح بأن الاحتلال التركي ضرب المواثيق والعهود الدولية بعرض الحائط، عبر الاستمرار في تجاوزاته بحق البشر والحجر في عفرين المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي المريب.

وطالبت نجاح حسين المنظمات الحقوقية والدولية والمنظمات النسوية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين المحتلة.

(كروب/سـ)