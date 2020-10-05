نساء عفرين تنهين مسيرتهن الراجلة بالتأكيد على رفع وتيرة النضال

وأطلق مؤتمر ستار في إقليم عفرين في سياق حملة "كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية مكتسبات الثورة" في الـ3 من تشرين الأول الجاري، مسيرة راجلة، انطلقت من ناحية أحرص، وتوجهت نحو قرية تل شعير في يومها الثاني وتوقفت اليوم في آخر أيامها بناحية فافين.

وردّدت النساء خلال المسيرة الشعارات التي تُحي القائد عبدالله أوجلان، ورفعن لافتات كتبت عليها "الموت للخيانة"، "كفى للعزلة"، بالإضافة إلى أغصان الزيتون.

وكان في استقبال المسيرة العشرات من نساء ناحية فافين اللواتي هتفن بمقاومة النساء، حيث توقفت المسيرة أمام مدرسة السواقة في ناحية فافين وهناك أدلي بيان.

وقرئ البيان قرئ بثلاث لغات من قبل عضوات مؤتمر ستار في إقليم عفرين، وقرأته باللغة العربية جيهان سليمان، وبالإنكليزية ناريمان حسين، وباللغة الكردية مريم مستو.

وقال البيان: "ندين ونستنكر المؤامرة الدولية التي حاكتها القوى المهيمنة في العالم بحق القائد عبدالله أوجلان"، مشيرةً أن القوى المشاركة في المؤامرة كان لكل منها دور للنيل من حقوق جميع الشعوب المظلومة المطالبة بالحرية والمساواة.

واستنكر مؤتمر ستار سياسة العزلة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان، ووصفت هذه السياسة بـ "القذرة المنافية للقيم الإنسانية".

وتعهد مؤتمر ستار برفع وتيرة النضال وتكثيف الجهود في إقامة الفعاليات وإيصال صوت النساء إلى العالم وفضح ممارسات وانتهاكات الدولة التركية المدعومة من قبل حلف الناتو.

وناشد البيان في ختامه جميع المنظمات الحقوقية والدولية وخاصة النسائية ومجلس الأمن ولجنة مناهضة التعذيب الـCPT للتدخل بشكل سريع ووقف السياسات المطبقة على القائد أوجلان ووقف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في كافة المناطق السورية المحتلة".

(ل ش- م ح/س و)

ANHA