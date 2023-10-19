نساء عفرين أيضاً يدعمن حملة الحرية

باسم المؤسسات النسائية في مقاطعة عفرين والشهباء، أدلى مؤتمر ستار ببيانٍ لدعم الحملة التي أطلقتها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية".

انطلقت حملة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا في إطار حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، التي أُعلن عنها في 10 تشرين الاول الجاري، في 74 مركزاً حول العالم.

قُرئ البيان في حديقة القائد آبو الكائنة في قرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث في منطقة الشهباء، من قبل عضوة مجلس عفرين والشهباء ريكز لولو وعضوة مؤتمر ستار، أمل إسماعيل باللغتين العربية والكردية وبحضور العشرات من نساء المنطقة.

وحملت الناشطات صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كُتب عليها "حان وقت الحرية".

وجاء في نص البيان: "نعلن عن دعمنا للحملة الشعبية التي أُطلقت في شمال وشرق سوريا للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، فحريته ستؤدي إلى الحل السلمي للقضية الكردية وشعوب الشرق الأوسط".

(ر)

ANHA