ويقدّم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية دراسةً أعدها المركز لملتقى "الخلافات الكردية – الكردية" المنعقد في هذه الأثناء في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتستعرض الدراسة التي قرأها عضو NRLSدراسة تاريخية للواقع الكردي وتاريخ خلافاتهم في 16 صفحة.

وتشمل الدراسة تاريخ الكرد منذ سقوط الإمبراطورية المدية قبل الميلاد وإلى اليوم الراهن، ويسلط الضوء على الأسباب العشائرية والمذهبية والسياسية التي تسبّبت على الدوام في تفرقة الكرد.

وتلفت إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمها الكرد على مدى تاريخهم الغائر في الشرق الأوسط، ولكن تشتت صفوفهم حال دون تحقيق ما يصبون إليه.

وتفرّد مساحة واسعة لنضال حزب العمال الكردستاني ومساعيه الدؤوبة إلى توحيد النضال الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

وتدعو الكرد إلى استخلاص العِبر من دروس الماضي، وتحقيق وحدتهم لتحقيق نتائج مغايرة وتجنب تكرار خساراتهم التاريخية.

(أ م/م)

ANHA