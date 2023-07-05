NRLS ينظم منتدى دولياً عن معاهدة لوزان وتداعياتها وسبل الحل

من المقرر أن ينطلق المنتدى الدولي الذي يحمل عنوان "لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي"، برعاية مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS)، يوم غد الخميس 6 تموز، وينتهي الجمعة ببيان ختامي.

ويُفتتح المنتدى الدولي بـ 4 كلمات افتتاحية، ستُلقى باسم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومكتب العصر الحقوقي. يليها عرض سنفزيون عن معاهدة لوزان والجرائم الناجمة عن هذه المعاهدة، تُعرض بعده صور فوتوغرافية عن تداعيات معاهدة لوزان.

بعد هذا العرض، تبدأ جلسات المنتدى وعددها 6 جلسات، 3 في اليوم الأول ومثلها في اليوم الثاني.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى 150 شخصية سياسية ومثقفون وأكاديميون من كردستان وبلدان أخرى، إلا أن القائمة النهائية للمشاركين حضورياً وعبر الانترنت لم يتم تأكيدها بعدُ من قبل الجهة المنظمة للمنتدى.

وسيناقش المنتدى خلال 6 جلسات والمحاور المرتبطة بها، ما يلي:

جلسات اليوم الأول

الوضع السياسي في المنطقة قبل معاهدة لوزان:

معاهدة سايكس – بيكو وتاريخ نشوء الدولة القومية في منطقة الشرق الأوسط.

وضع الكرد وكردستان في ظل نشوء الدولة القومية.

قراءة تاريخية للاتفاقيات التي عُقدت بحق الكرد في القرن العشرين:

لمحة تاريخية عن سيفر عام 1920 واتفاقية القاهرة عام 1921.

تاريخ معاهدة لوزان والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، والحقائق التي أوجدتها.

معاهدة لوزان وتداعياتها على الشعب الكردي:

معاهدة لوزان والسياسات التي انتهجتها الدول التي احتلت كردستان.

معاهدة لوزان وتأثيرها، سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، على الشعب الكردي.

وضع الحركات الكردية في النصف الثاني من القرن العشرين.

جلسات اليوم الثاني:

الوضع الحالي للكرد والتحديات التي يواجهونها:

الوضع من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الأجزاء الأربعة، وما حققه الكرد خلال الحقبة الأخيرة.

الدور السياسي للكرد في مصير سياسات الدول التي تحتل كردستان والتحوّل الديمقراطي في المنطقة.

التحديات الداخلية بالنسبة للأحزاب والقوى الكردية.

التحديات الخارجية وسياسة الدول المهيمنة تجاه القضية الكردية.

سبل مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الكردي:

الخط السياسي الذي يجب اتباعه.

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كيف يمكن أن تتم العلاقة بين الأجزاء الأربعة.

أهمية العقد الوطني بين الكرد ومبادئ هذا العقد.

أهمية توحيد الخطاب السياسي والدبلوماسي والعسكري، تجربة كوباني كنموذج وحدة الصف الكردي وتأثيره العالمي.

التقييم الحقوقي والقانوني لمعاهدة لوزان.

تجاوز لوزان والحل الأمثل:

الأمة الديمقراطية كسبيل حل للقضية الكردية والتعايش السلمي والديمقراطي مع الشعوب الأخرى.

الأسس النظرية والفلسفية والأخلاقية التي تعتمد عليها الأمة الديمقراطية.

الأمة الديمقراطية كبديل للدولة القومية.

الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا كنموذج حل.

أسباب تأسيس هذه الإدارة.

الاختلال بين الإدارة الذاتية ونماذج الإدارة الموجودة. ما حققته الإدارة الذاتية من بدائل بخصوص التعايش السلمي بين الشعوب والأديان وبين اللغات، الرئاسة المشتركة وغيرها.

الإدارة الذاتية كنموذج للحل في سوريا والشرق الأوسط.

وعقب الانتهاء من الجلسات التي ستتخللها مداخلات المشاركين، ستتم مناقشة مخرجات المنتدى للخروج ببيان ختامي.

(م ع/آ)

ANHA