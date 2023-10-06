نرجس محمدي تنال جائزة نوبل للسلام 2023

نالت الناشطة المسجونة والمدافعة عن حقوق المرأة في إيران نرجس محمدي، الجمعة، جائزة نوبل للسلام 2023، حسب ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن، في أوسلو.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي، الناشطة والصحفية البالغة 51 عاماً، لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع"، حسب تعبيرها.

ورددت بيريت ريس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في بداية حديثها كلمات "المرأة، حياة، حرية" بالفارسية، وهي الشعار الذي رُكّز عليه في انتفاضة روجهلات كردستان وإيران السلمية ضد الدولة الإيرانية، وأشادت بنرجس ووصفتها بأنها "مقاتلة في سبيل الحرية".

وقال مدير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام: إنه على الرغم من الإعلان، تبقى حقيقة مؤسفة أنه لم يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023.

والجدير بالذكر أن نرجس تقضي الآن أحكاماً متعددة في سجن إيفين في طهران، ومجمل العقوبات 12 عاماً تقريباً، وذلك وفقاً لمنظمة "فرانت لاين ديفندرز" المعنية بالدفاع عن الحقوق.

(س ع)