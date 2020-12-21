نقل رفات 3 شهداء إلى مزار الشهداء بالطبقة بطلب من ذويهم

نقل مجلس عوائل الشهداء بالطبقة رفات كل من الشهداء، حسين السواس ، الاسم حسين السواس المقاتل في صفوف قسد الذي استُشهد في السويدية شمال الطبقة في العام 2017، والشهيد حسن الحمادي، الاسم الحركي حسن طبقة عضو في قوى الأمن الداخلي، والذي استُشهد في الطبقة في العام 2019، والشهيد ضياء سالم، الاسم الحركي ضياء، المقاتل في صفوف قسد، الذي استُشهد في السويدية في العام 2017، وذلك إلى مزار الشهداء بالطبقة بعد طلب من ذوي الشهداء الثلاثة لنقل رفات أبنائهم.

مراسم التشيّيع انطلقت من مشفى الطبقة الوطني، في موكبٍ مَهيبٍ بمشاركة المئات من أهالي الطبقة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت في مزار الشهداء والتي تزامنت مع العرض العسكري ،عاهدت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء بالطبقة فاطمة محمود، بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر، والمحافظة على مكتسبات الشهداء التي بذلوا دمائهم في سبيلها.

وبعدها سُلّمت وثائق الشهداء إلى ذويهم لتوارى جثامينهم الثّرى إلى جانب رفاق دربهم في مزار الشهداء بالطبقة.

(م)

ANHA