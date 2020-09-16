نقل معتقلة كردية في سجون إيران إلى المشفى بعد إضرابها عن الطعام

وخاضت السياسية والباحثة الكردية موجكان كاوسي، المحتجزة في سجن إيفين، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ممارسات السلطات داخل السجن منذ 1 أيلول العام الجاري.

وبعد أيام من الإضراب، تدهورت حالتها الصحية، دون أن يسمع أحد من السلطات لمطالبها، وأصرت السجينة السياسية على مواصلة إضرابها.

وبحسب ما ذكره موقع" هرانا" لحقوق الإنسان في إيران، بعد تدهور الحالية الصحية، اضطرت السلطات الإيرانية على نقل موجكان كاوسي إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقد اعتقلت السياسة والباحثة الكردية موجكان كاوسي يوم 22 ايار 2020، وتم نقلها إلى سجن نوشهر المركزي، وثم تم نقلها إلى جناج النساء في سجن إيفين بطهران في 22 تموز المنصرم.

(ش م)