نقاط مرورية جديدة في مدينة كوباني للمساهمة في تقليل الحوادث

وجاءت خطوة إنشاء نقاط مرورية جديدة في مدينة كوباني بعد أن رأت إدارة المرور أنها ستساعد في التقليل من نسبة الحوادث الناجمة عن المخالفات التي يرتكبها المواطنون بالمرور عكس السير أو السرعة الزائدة أو قيادة القاصرين.

وبلغ عدد النقاط التي تم إنشائها داخل المدينة 5 نقاط جديدة عملها تنظيم السير وضبط المخالفات، وكذلك تعمل إدارة المرور في الأيام القادمة على إنشاء نقاط خارج المدينة، وأولى هذه النقاط ستُنشأ عند حاجز الأمن الداخلي لناحية شيران وستكون في الخدمة لمدة 24 ساعة.

كما تنسق إدارة المرور العسكري مع إدارة المرور في كوباني على مخالفة السيارات العسكرية والأمنية التي تتخطى حواجز السرعة المسموح بها، وذلك كخطوة أخرى لتقليل الحوادث المرورية.

وانخفضت نسبة الحوادث تدريجياً في المدينة في الفترة الأخيرة، ويعود السبب في ذلك حسب ما قالته إدارة المرور في المدينة، إلى رادار مراقبة سرعة السيارات الذي تم تركيبه مؤخراً على الطريق العام، وكذلك مخالفة من لم يتجاوز عمرهم السن القانونية للقيادة.

(ن ك/ج)

ANHA