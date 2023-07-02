نقابة السفر الجوي الإيراني تعلن عن موعد أول رحلة بين طهران والقاهرة

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة أعلنت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوماً القادمة. وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

وأضافت: "عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك".

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل.

أوضح: "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية".

ولفت إلى أن: "مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معرباً عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً".

وبعد الاتفاق السعودي الإيراني الذي جرى برعاية صينية في آذار 2023، يبدو أن الطريق بات أكثر انفتاحاً أمام كل من مصر وإيران لعودة العلاقات بينهما. حيث يرى مراقبون أن طهران تسعى إلى كسر الحصار الدولي المفروض عليها والحصول على مكاسب اقتصادية خاصة في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها بسبب العقوبات الغربية.

وحسب مراقبين، فإنه في حال نجاح طهران في تطوير علاقاتها مع القاهرة، ستتمتع إيران بمزايا نسبية، نظراً للمكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، ووزنها في محيطها العربي، مما يتيح فرصة جيدة لإيران لإفشال سياسة عزلها دولياً وحشد العداء لها خاصة بين الدول العربية، من خلال تحسين صورتها الذهنية لدى العديد من الأطراف العربية.

(د ع)