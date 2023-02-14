NPG: كريلا حرية كردستان مصممون على القضاء على المؤامرة الدولية

جاء ذلك خلال بيان أصدرته القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG) بمناسبة الذكرى 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان.

وهذا نصه: "حقق نضالنا في كردستان بقيادة القائد أوجلان، تطوراً تاريخياً وانتشر تدريجياً، في البداية أصبح الشعب الكردي أمل الحرية لجميع المضطهدين من النساء والشباب، ولم يعتبر أهمية وجود اللغة، والثقافة، والتاريخ، والهوية وأهم الحقوق الأساسية للشعب الكردي موجودة، لقد قام الشعب الكردي بأسلوب المحاولات والنضال الذي لا مثيل له لقائدنا، بثورة المقاومة ودخل على طريق الحرية. أرادت قوى الحداثة الرأسمالية منع الشعب الكردي الذي كان يتجه نحو حريته بقيادة القائد أوجلان، وقامت بأقذر مؤامرة في التاريخ ضده، من خلال شخص قائدنا، هذه المؤامرة السيئة التي أرادت ترك الشعب الكردي وحركة الحرية بدون القائد وتحييدهما من الخط الآبوجي وتصفيتهما، تم تدميرها من خلال الإرادة والمقاومة التي لا مثيل لها للقائد أوجلان ونضال شعبنا وجهود شهدائنا الفدائيين.

أفشل قائدنا بموقفه التاريخي في إمرالي هجمات القوى المتآمرة وعسكرة دولة الاحتلال التركي لتلك القوى، ونفذ حلاً نموذجياً في ظل أصعب الظروف والشروط، وطور من حل الحداثة الديمقراطية، وهزم الحداثة الرأسمالية، وانتصر النموذج الأيديولوجي، وأصبحت أفكار القائد أوجلان اليوم عالمية في كل أنحاء العالم، واستمر نضاله في ظل الظروف القاسية لمدة 24 عاماً بلا هوادة في نظام التعذيب في إمرالي وضحى بنفسه من أجل حرية المضطهدين، النساء والشباب، وحصل كريلا حرية كردستان على الإلهام، والإيمان، والإرادة وقوة تفكيرهم من هذا الموقف التاريخي للقائد أوجلان، وضحوا بأنفسهم بالروح الفدائية على خط الآبوجية من أجل هذا الطريق، حيث يناضل كريلا حرية كردستان بهذه الروح والمعرفة، وهم ضد هجمات العدو لاستمرار هذه المؤامرة، وقاموا بحمايتهم الشرعية بالروح الفدائية لسارة تولهلدان كوي وروكن زلال، كما طوروا من الكريلاتية الحداثة الديمقراطية في كل جزء من تراب كردستان بتضحية الحماية والمقاومة التاريخية.

لقد وقف مقاتلو الكريلا، فدائيو القائد أوجلان، ضد كل أنواع الهجمات التي شنت ضد القائد وشعبنا وبإرادة لا مثيل لها في التاريخ، ودمروا مرة أخرى حسابات الإبادة للاحتلال. ردّ كريلا حرية كردستان بهذا الموقف وبالروح الفدائية لسارة وروكن على كل الهجمات ضد القائد أوجلان وشعبنا وبلادنا، وأظهروا للأصدقاء والأعداء أنهم أصحاب تلك القوة.

شكّل كريلا حرية كردستان المتعلقون بارتباط قوي بالخط الآبوجي، وعلى أساس نضال شهدائنا الفدائيين حلقة من النار حول قائدنا، وسوف يقضون على المؤامرة الدولية ويهزمونها، دون التنازل عن الخط الآبوجي، ودون تردد، بإرادة كبيرة وإيمان وتصميم وروح فدائية، سيدعمون واجباتهم في هذه المرحلة.

سنقوم نحن كريلا حرية كردستان بهذا الإيمان في العام 25 من المؤامرة الدولية، بالممارسة العملية في الكريلاتية الاحترافية أكثر من ذي قبل، نحن مصممون على القضاء على المؤامرة الدولية من جميع الجهات، وتنفيذ العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل الحرية الجسدية للقائد، نتمنى النصر لجميع رفاقنا وأصدقائنا وشعبنا الوطني الذين يناضلون ضد المؤامرة الدولية".

(ل م)