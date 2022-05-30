NPG تهنئ مقاتلي الكريلا المشاركين في حملتي صقور زاغروس و الشهيد سافاش مرعش

بعثت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي ‏‎(NPG)‎ برسالة تهنئة إلى القادة والمقاتلين المشاركين في حملة صقور زاغروس وحملة الشهيد سافاش مرعش الثوريتين وقالت فيه، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الفرات:

” لقد بدأ جيش الاحتلال التركي بهجمات احتلالية ضد مناطق الدفاع المشروع، هذه الهجمات الاحتلالية جوبهت بمقاومة تاريخية واسطورية من قبل قواتنا الكريلا الذين يحاربون بروح التضحية الآبوجية وحالت دون تحقيق أهدافها، جيش الاحتلال التركي مقابل التكتيكات الخبيرة والابداعية لقواتنا قد وقعت في وضع متأزم، ولا تستطيع الوقوف في وجه الهجمات الانتقامية لمجموعات الكريلا المتحركة، وبالرغم من استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد أنفاق الحرب وكل تقنياتها المتطورة، فإنها تواجه مقاومة تاريخية للكريلا الأبطال وتتلقى ضربات قوية ومؤثرة، في أنفاق الحرب تقوم قوات الكريلا عبر تكتيكاتها بقطع أنفاس العدو وتوجه له ضربات موجعة وقوية.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية وفي 26 أيار حاول العدو الدخول الى أفاق الحرب في ساحة المقاومة في ورخليه في إيالة آفاشين، ولكن قواتنا عبر عملية نوعية وجهت ضربة موجعة لجيش الاحتلال التركي، هنا استولت قواتنا على سلاح من نوع (MPT-55‎)، في الوقت ذاته في 28 أيار الجنود التابعون لجيش الاحتلال التركي حاولوا الدخول إلى أنفاق الحرب في ساحة المقاومة للشهيد شاهين في إيالتنا زاب، حيث قامت قواتنا بالإغارة عليهم مثل البرق بعملية نوعية وقتلوهم، وهنا استولوا على سلاحين للعدو من نوع (MPT‎) ومسدس والعديد من المعدات العسكرية الأخرى، هذه العملية جرت بقيادة قواتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار، وبعد ان حاول العدو انتشال جثث جنوده، أغارت عليهم قواتنا بشكل منسق وبتكتيكات غنية، في هذه العمليات تلقى العدو ضربات قوية وخسائر كبيرة في صفوف جيشه بين قتيل وجريح.

نفذت قواتنا الكريلا، في إطار الحملة الثورية باسم الشهيد سافاش مرعش، سلسلة من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تل إف أم (FM) وتل جودي، كما أن فرقة الانتقام باسم الشهيدة آريانا باران وجهت ضربة لطائرة هليكوبتر من نوع سكورسكي تابعة للاحتلال التركي بتاريخ 27 أيار في ساحة المقاومة في كري جودي، وذلك أثناء محاولتها إنزال جنوده على قمة التل، حيث أن المروحية التي تلقت الضربة، لم تتمكن من الوصول إلى مخفر التلة وسقطت من السماء وعلى متنها العديد من الجنود، هذه العملية أظهرت مدى قوة التنفيذ التكتيكي لقواتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، إسقاط طائرة هليكوبتر من نوع سكورسكي من قبل فرقنا المتحركة في ساحات المقاومة في تل إف أم (FM) وتل جودي، يدل على أن العدو رغم كل تقنياته بقي عاجزاً أمام قواتنا الكريلا.

نفذ مقاتلو الكريلا عمليات احترافية في إطار حملة صقور زاغروس الثورية، في ساحة المقاومة في ورخليه بمنطقة آفاشين، وفي ساحة المقاومة باسم الشهيدة شاهين في منطقة زاب، وكذلك في إطار الحملة الثورية باسم الشهيد سافاش مرعش في ساحات المقاومة في تلة FM وتل جودي، نهنئ جميع الرفاق القادة والمقاتلين الذين بذلوا جهوداً في تنفيذ هذه العمليات على أدائهم الناجح وانتصاراتهم، كما أننا نحيي كل القادة والمقاتلين الذين يقاتلون بالروح الفدائية الآبوجية ويصعّدون المقاومة في إطار كلتا الحملتين، ونحن مؤمنون بأنهم سيحققون انتصارات أكبر، ونتمنى لهم النصر”.

(م ح)