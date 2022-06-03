NPG تهنئ مقاتلي الكريلا المشاركين في حملة الشهيد سافاش مرعش ومقاومة خابور

وجّهت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG)، رسالة تهنئة للقياديين والمقاتلين في حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية ومقاومة خابور، ترجمتها وكالة فرات للأنباء، جاء فيها:

"ردّ مقاتلو حرية كردستان على هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بتكتيكات بارعة ومبتكرة وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف العدو، حيث يحاصر مقاتلينا الذين يقاومون بروح فدائية، جيش الاحتلال التركي الفاشي ويحبطون خططه الاحتلالية، لذلك يسعى جيش الاحتلال التركي إلى توسيع احتلاله لمناطقنا، وعليه وسع هجومه في الجهة الغربية من منطقة آفا زي ومنطقة متينا ليلة 25 أيار، إلا أن قواتنا الفدائية ردت بفاعلية على هذه الموجة الجديدة من هجمات العدو في اطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية ومقاومة خابور، مما أدى إلى تكبد الاحتلال التركي خسائر فادحة، وبمجرد دخول جيش الاحتلال التركي المحتل مناطق المقاومة في تلة هكاري وتلة جودي ومنطقة FM ، نفذت فرقنا المتنقلة المحترفة، التي عززت نفسها بروح الفداء التي رسخها القائد أوجلان، سلسلة من العمليات الناجحة ضد قوات الاحتلال".

كما اشارت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي خلال رسالتها الى هذه الخصوصيات أيضاً وقالت:

"في 29 أيار، نفذت فرقنا المتنقلة عملية ناجحة من محورين في ساحة المقاومة في تلة هكاري ضد جيش الاحتلال التركي الفاشي الذي كان يسعى للتوغل في جبهات الحرب في تلة الشهيد عاكف، مما أسفر عن الاستيلاء على سلاح MPT-55 والعديد من المعدات العسكرية التي تعود للعدو؛ وأظهرت هذه العملية الناجحة، التي ألحقت بالعدو خسائر فادحة، مرة أخرى البراعة التكتيكية والروح الهجومية العالية لمقاتلي حرية كردستان أمام الأصدقاء والأعداء، وفي هذه العملية الناجحة استشهد رفيقنا سيابند الذي ناضل بروح فدائية وشجاعة لا مثيل لها وألحق بالعدو خسائر كبيرة.

في 30 أيار، نفذت فرقنا المتنقلة عملية هجومية ناجحة في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية ضد جنود العدو الذي كان يحاول الوصول إلى قمة تلة FM، ونتيجة لهذه العملية، قتلت أكثر من 10 جنود من جيش الاحتلال التركي، واستولت على 3 أسلحة من طراز MPT-55 وبعض المعدات العسكرية.

وإن الروح الهجومية العالية وأسلوب الضرب الناتج الذي أظهرته فرقنا المتنقلة التي نفذت هذه العمليات تستحق الوصف، لذا نهنئ جميع القياديين والمقاتلين الذين شاركوا في هذه العمليات، وخاصة فرقنا المتنقلة التي نفذت عمليات ناجحة بمعنويات عالية ضد قوات العدو التي أرادت احتلال مناطقنا، على انتصارهم جميعاً.

ونستذكر بكل احترام وامتنان جميع رفاقنا الذين ناضلوا واستشهدوا بشجاعة وتصميم كبيرين منذ اليوم الأول لشن العدو هجماته الاحتلالية، كما نتعهد لشهدائنا الأبطال بأننا سننتصر بالتأكيد، ونؤمن بأن حملة الشهيد سافاش مرعش ومقاومة خابور الثوريتين ستستمران من الآن فصاعداً بانتصارات أكبر، كما نحيي جميع الرفاق الذين قاتلوا بروح الفداء بحب واحترام عميقين، ونتمنى لهم النصر".

(ف)