NPG تهنئ الكريلا بعملية ناجحة ضد وحدة خاصة لجيش الاحتلال التركي

وجّهت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) رسالة تهنئة إلى قيادة إيالة خرزان.

وجاء في رسالة التهنئة:

"لقد نفذ مقاتلو الكريلا في إيالة خرزان عملية ناجحة وقوية في 2 أيار2020 ضد وحدة خاصة من الجيش التركي المحتل في منطقة قرية سات في بدليس.

سيطر المقاتلون على وحدة خاصة تابعة للعدو لفترة طويلة، ثم ألحقوا بها ضربات قوية واستولوا على الأسلحة وهذا يشير إلى أن العملية تمت بنجاح.

كما تشير هذه العملية إلى أن مقاتلي الكريلا قد أفشلوا مخططات العدو من خلال تكتيكاتهم المدروسة وألحقوا ضربات موجعة بالعدو.

وفي هذا السياق، نهنئ جميع الرفاق القادة والمقاتلين، الذين شاركوا في هذا العمل في منطقة سات، واستولوا على أسلحة العدو، ونتمنى لهم المزيد من الانتصار.

نحيي بكل حب واحترام جميع الرفاق المناضلين والقوى في الإيالة، ونتمنى لكم كل النجاح في كفاحكم الثوري المقدس".

(م)