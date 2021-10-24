نجلاء حمزة: الشعب سيتصدى للهجمات التركية بمبادئ حرب الشعب الثورية

عادت تركيا بالتهديد بإطلاق التهديدات بشن هجمات احتلالية جديدة بحق شمال وشرق سوريا، في ظل أزمات داخلية حادة تعيشها تركيا.

وترى الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة أن أردوغان يحاول التهرب من هذه الأزمة عبر فرض الترهيب والخوف بقوة السلاح، إلى جانب أنه يحاول إشغال الرأي العام وتصدير مشاكله عبر تلك التهديدات "

وأشارت نجلاء في بداية حديثها لوكالتنا إلى أنه في الآونة الأخيرة لوحظ وجود العديد من التقلبات السياسية والتجاذبات في آن واحد بين الدول الإقليمية والعالمية فتتضارب مصالحها تارةً وتتفق تارةً أخرى وهو ما ينعكس سلباً على واقع الأزمة السورية ومناطق الشرق الأوسط التي تعاني تدخلاً دولياً في شؤونها.

حزب العدالة والتنمية يمتهن تصدير مشاكله الداخلية

وشبهت نجلاء الشرق الأوسط بالمنطقة المنهكة من الاحتلالات وخاصة التركي لانتهاكه حقوق الدول المجاورة والاعتداء على المواطنين في المناطق التي يحتلها والممارسات التي تصنف جرائم حرب منها التغيير الديمغرافي.

كما وقالت بهذا الصدد " تركيا تتدخل في ليبيا والعراق، وحتى أنها تعمل على إطالة أمد الأزمة السورية نتيجة دعم تركيا للإرهابيين واستغلال خيرات بلداننا".

ورأت نجلاء أن الأزمة الداخلية التي تعصف بتركيا كشفت الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية بعد زوال قناعها، وقالت بهذا الخصوص " أردوغان يحاول التهرب من هذه الأزمة عبر فرض التهريب والخوف بقوة السلاح، إلى جانب أنه يحاول إشغال الرأي العام وتصدير مشاكله عبر تلك التهديدات ".

فيما وصفت نجلاء شعوب شمال وشرق سوريا بالشعوب المقاومة التي لن ترضخ للعثمانية الجديدة، وستدافع عن أرضها ضد تلك السياسات الشوفينية.

نعوّل على الشعب الذي تربى على مبادئ حرب الشعب الثورية

وفي نفس الصدد تأسفت نجلاء من صمت المجتمع الدولي وباقي المعنيين تجاه الجرائم التركية التي ارتكبت في المناطق السورية وخاصة المحتلة منها.

وأكدت أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية لا يعوّلون على أحد سوى الشعب الذي تربى على مبادئ حرب الشعب الثورية، وقالت إنه من الضروري وضع كافة الخلافات السورية جانباً لرد تهديدات الأعداء وتحرير المناطق السورية من تربص جيش الاحتلال التركي.

وأنهت الإدارية بمكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة حديثها بالإشارة إلى أنهم ليسوا دعاة حرب وإنما يتخذون من السلام شعاراً إلا إذا فرضت عليهم الحرب فسيقاومون لحماية أراضيهم وتخليص الشعب من الفواتير الباهظة.

(سـ)

ANHA