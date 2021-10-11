نجلاء بودن تعلن عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين، أمراً يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحاً بالتشكيلة الحكومية، وأن الرئيس سعيّد صادق عليه.

وأكدت أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أحسن وظروف عيش أفضل.

كما بلغ عدد الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيراً وكاتبة، وقد برزت حصة نسائية لافتة فيها.

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، استناداً للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول / سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمّد إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة تنتظر حكومة نجلاء بودن، تأتي في مقدمتها إعادة التفاوض مع البنك الدولي، ومعالجة البطالة والتعثر الاقتصادي في البلاد، وأزمة الديون.

وكان سعيّد قد كلّف في 29 من الشهر الماضي، الأكاديمية نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتخلف هشام المشيشي المقال منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن في 25 تموز/ يوليو الماضي تدابير استثنائية جمّدت عمل البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية، ورفعت الحصانة عن النواب، كما وضعت السلطة التنفيذية ومهام الحكومة مؤقتاً بيد الرئيس.

(د ع)