نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل جزئي

وأوضح المصدر أن استكمال عمليات الشد لتعويم السفينة بشكل كامل، ما زالت مستمرة، ولفت إلى أن عمليات التعويم تتم بوساطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قال إن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بوساطة كل من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبًا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طنًّا لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبًا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طنًّا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

ويشار إلى أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت، مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

(أ ع)

ANHA