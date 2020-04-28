نجاح محصول القمح في ديرك وتضرر البقوليات لغزارة الأمطار

يحتل محصول القمح هذا الموسم المرتبة الأولى في منطقة ديرك، لخلوه من الأمراض، يليه في المرتبة الثانية الكزبرة، أما محصول الحمص فقد تضرر نتيجة تعفن الجذور جراء غزارة الأمطار.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح في منطقة ديرك هذا الموسم 35 ألف هكتاراً، ويأتي محصول الكزبرة في المرتبة الثانية بمساحة 10 آلاف هكتار، يليها الحمص بحوالي خمسة آلاف هكتار.

وبحسب المهندسين الزراعيين لم تظهر حتى الآن أية أمراض في محصول القمح سوى حشرة السونة، رغم قلة الأسمدة وكثافة هطول الأمطار الموسمية.

أما فيما يتعلق بمحصول البقوليات وخاصة الحمص فقد تضرر بشكل كبير في قرى برآف التابعة لمنطقة ديرك، نتيجة هطول الامطار الموسمية الغزيرة، ما أدى إلى تعفن جذور النبات وإصابته بمرض الأسكوكيتا.

ويعدّ مرض الأسكوكيتا خطراً على البقوليات عندما تكون الظروف الجوية رطبة ومائلة إلى البرودة خلال موسم النمو، وتتعلق شدة الخسائر الناتجة عن لفحة الأسكوكيتا بثلاثة عوامل هي الظروف البيئية ودرجة قابلية الصنف للإصابة وشراسة المرض.

المهندس الزراعي في مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية صلاح حمزة قال إن الموسم الحالي جيد حتى الآن "ونعمل على مكافحة مشكلة حشرة السونة بالإمكانات المتوفرة، من خلال رش المبيدات، وتوفر جميع الأدوية وأجهزة الرش للقضاء عليها."

المهندس صلاح حمزة ناشد جميع الفلاحين والمزارعين الذين يمتلكون الجرارات لمساعدتهم في مكافحة الأوبئة الزراعية.

(ك)

ANHA