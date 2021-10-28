نجاة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار من محاولة اغتيال بمادة سمّية قاتلة

وأضاف الموقع أن مصادر في الاتحاد الوطني أفادت بأن الوضع الصحي لملا بختيار الذي يشغل حالياً منصب عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد تدهور بشكل مفاجئ لينقل على الفور إلى أحد مستشفيات برلين الألمانية لمعاينة حالته حيث أظهر الفحص الطبي تناول ملا بختيار مادة سمّية قاتلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكادر الطبي الذي يشرف على علاج ملا بختيار أكد أن وضعه الصحي تحت السيطرة وأنه آخذ في الاستقرار وقد يعود إلى الإقليم بعد استكمال الإجراءات الطبية.

وكان عضو المجلس السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار قال في آخر حوار مع الشرقية نيوز إنه لا يفكر بمنصب رئيس الجمهورية إلا أنه يسمع بأن اسمه مطروح لشغله .