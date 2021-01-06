نجاد يحذر مسؤولي بلاده: حرب مدمرة في الشرق الأوسط والخليج يخطط لها

وقال محمود أحمدي نجاد في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني: "يستدل من كل التطورات والمواقف والأخبار التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أنه تم التخطيط لوقوع حرب مدمرة جديدة في الشرق الأوسط والخليج".

وأضاف: "يتعين على جميع المسؤولين منع اندلاع الحرب باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، وأتوقع منكم، بصفتكم رئيس الجمهورية الإسلامية، بذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه، لمنع اندلاع الحرب".

وختم أحمدي نجاد رسالته مؤكدا أنه "مما لا شك فيه أن دول المنطقة ستكون ممتنة للمسؤولين الذين بذكائهم وشعورهم بالمسؤولية سيمنعون الضرر المادي والروحي الذي يمكن أن يحصل بسبب الحروب".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخصوصًا ما قبل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حيث رصدت وسائل إعلامية وصول حشود عسكرية أمريكية إلى الشرق الأوسط، وسط تهديدات متبادلة بين مسؤولي واشنطن وطهران.

(ي ح)