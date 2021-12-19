نحو نصف مليون ليرة سورية.. سعر برميل المازوت في المناطق التي تحتلها تركيا

وأفاد مصدر من مدينة سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ تشرين الأول عام 2019، بأن الأوضاع المعيشية في مناطقهم تتأزم يوماً عن يوم، وقال إن الشتاء زاد من الأزمة المعيشية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً على حياته من الاحتلال التركي ومرتزقته، في اتصال هاتفي مع وكالتنا: "وصل سعر برميل مازوت التدفئة، إلى مبالغ مالية تصل 400 ألف ليرة سورية فما فوق، حتى أعتاب الـ 500 ألف، دون توفرها في مراكز توزيع الوقود".

وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة تثقل كاهلهم، مما يدفعهم إلى التوجه صوب القرى لجمع ما تيسر لهم من أغصان الأشجار، أو الحطب من مكبات النفايات والبلاستيك، واعتمادها للتدفئة بدلاً من مادة المازوت المستخدمة في وسائل التدفئة.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في سوريا، أزمة اقتصادية خانقة، يعاني من ويلاتها قاطنو تلك المناطق، دون المرتزقة، من غلاء في الأسعار، وصعوبة في تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية.

(أ م/أم)

ANHA