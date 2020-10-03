نحو 50 قتيلاً إثر اشتباكات بين داعش والقوّات الحكوميّة في البادية السّوريّة  

وقال المرصد السوري إنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومرتزقة داعش في البادية السورية ضمن مثلث حماة – حلب – الرقة، أدّت إلى مقتل (8) من القوات الحكومية جرّاء المعارك المتواصلة في بادية الرصافة جنوب الرقة، و(3) آخرين في البادية الغربية لدير الزور فيما قُتِلَ (17) مرتزقاً من داعش في المعارك ذاتها، وسط ضربات مكثفة للمقاتلات الروسية.

وبحسب المرصد، فإنّ (11) من القوات الحكومية قُتلوا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، فيما قُتل (7) من مرتزقة داعش.

وتشنّ مرتزقة داعش هجمات دورية على منطقة البادية الممتدة بين مدينتي حمص وشرقي دير الزور، منذ هزيمتها في آذار 2019 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

(س ر)