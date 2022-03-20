نحو 50 فرقة فنية تستعد للمشاركة في احتفاليات نوروز هذا العام

على مدى عقود من الزمن احتفل الشعب الكردي في روج آفا وسوريا بعيد نوروز في ظل سياسات القمع والإنكار التي اتبعها النظام البعثي. وفيما اقترنت احتفالات نوروز كل عام بحالة التمرد والانتفاض ضد التهميش والإنكار والتمييز العنصري، فإنها اقترنت أيضاً بالإجراءات التعسفية والاعتقالات والملاحقات وأحياناً القتل.

مع انطلاق ثورة 19 تموز استعادت شعوب شمال وشرق سوريا هويتها القومية والثقافية والاجتماعية، لتصبح جميع الأعياد والمناسبات القومية والدينية لكل مكونات المنطقة جزءاً من التراث الثقافي لكامل الشعب السوري، واستعادت هذه المناسبات والأعياد معانيها الحقيقية.

على الرغم من أن الاحتفال بعيد نوروز أصبح تقليداً سنويا تحتفل به جميع شعوب شمال وشرق سوريا منذ ثورة 19 تموز وحتى الآن، إلا أنه ينطوي هذا العام على معان خاصة، من جهة الزخم الجماهيري الواسع لاستقبال احتفالات هذا العام. وكذلك من جهة أنها تعتبر بمثابة مناسبة لشعوب المنطقة لتوجه رسالتها إلى العالم أجمع بتمسكها بنموذج وحالة التعايش المشترك ومشروع الأمة الديمقراطية. وكذلك رسالة تكاتف وتضامن ضد كل المؤامرات التي تحاك على شعوب المنطقة وإدارتها.

شرارة نوروز هذا العام بدأت بإشعال الشعلة الأولى من قبل الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بتاريخ 15 آذار الجاري، فيما أوقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شعلة نوروز في مقرها الواقع في مدينة الرقة بتاريخ 17 آذار الجاري. وهنأت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أهالي شمال وشرق سوريا بشكل عام، والشعب الكردي بشكل خاص بحلول عيد نوروز، خلال بيان قرئ باللغتين الكردية والعربية. لتعم بعدها سلسلة احتفاليات مختلف مدن ونواحي المنطقة.

تصل احتفالات عيد نوروز إلى ذروتها في يوم 21 آذار، حيث تنظم احتفاليات جماهيرية مركزية في معظم المدن.

وأصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، وهيئة الثقافة والفن، وحركة الهلال الذهبي بياناً مشتركاً بتاريخ في 17 آذار كشفت فيه عن مراكز إقامة الاحتفالات المركزية.

وبحسب البيان، فإن احتفاليات نوروز هذا العام ستقام في كل من ديرك، ورميلان، وتربه سبيه، وقامشلو، وعامودا، والدرباسية، وتل تمر، والحسكة، بالإضافة إلى منطقة دير الزور والطبقة والرقة، ومنبج، وكوباني، والشهباء، وحلب، ودمشق أيضاً.

عضو اللجنة التحضيرية لاحتفاليات نوروز 2022، مسعود داوود، قال إن كافة تحضيرات الاحتفال بنوروز شارفت على الانتهاء، ودعا جميع مكونات المنطقة إلى الانضمام والمشاركة في نوروز الحرية الجسدية القائد عبد الله أوجلان.

ونوه مسعود داوود إلى أن جميع التحضيرات لاحتفالية 21 آذار شارفت على الانتهاء، فقد تم تزيين جميع الساحات والشوارع العامة ضمن المدن والنواحي، فيما تم تنظيم وإيقاد شعلة نوروز في معظم الأحياء استعداداً للاحتفالات المركزية"، مضيفاً: "والآن نحضر لتزيين وتنظيف ساحات الاحتفالية العامة التي ستقام يوم نوروز".

وهنأ مسعود داوود، نوروز 2022 على القائد عبد الله أوجلان وجميع مكونات شمال وشرق سوريا وبشكل خاص عوائل الشهداء ومقاتلات ومقاتلي الحرية الذين يناضلون في جبهات الحرب ضد العدو، وقال: "نوروز هذا العام سيكون نوروز الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وتشرف على احتفاليات عيد نوروز في شمال وشرق سوريا عادة، التنظيمات والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما تساهم المؤسسات الثقافية والفنية في إعداد برامج الاحتفال، منها بشكل خاص حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي وهيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية.

مقاطعة قامشلو

تقام في مقاطعة قامشلو سلسلة احتفالية في نواحي ديرك، وكركي لكي، وتربه سبيه، وقامشلو وعامودا.

في ديرك تقام احتفالية مركزية يشارك فيها أهالي مدينة ديرك وقرى كوجرات وبرآف، وتشارك في إحياء الاحتفالية فرق فنية تابعة لمركز دجلة للثقافة والفن، وهي كل من فرقة الفتريا للغناء، فرقة جودي للغناء، فرقة آفا مزن للمسرح، فرقة الشهيد دجوار للرقص، وفرقة بوطان من قامشلو.

وفي ناحية كركي لكي تقام الاحتفالية في بلدة رميلان، يشارك فيها أهالي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر، وتشارك في الاحتفالية فرق فنية تابعة لمركز آرام تيكران للثقافة والفن مثل فرقة سرهلدان للأغاني، وفرقة سرحد للأغاني، وفرقة آلنيا للأغاني، وفرقة الشهيدة هيفي للمسرح، وفرقة الشهيد يكتا للمسرح وفرقة جكدار عرب للرقص.

وفي تربه سبيه تقام الاحتفالية على ضفاف سد مزكفت شمال شرق الناحية، ويشرف على إحياء الاحتفالية مركز هيزل للثقافة والفن والفرق التابعة لها، وهي فرقة الشهيد صبري للمسرح، وفرقة الشهيد باور للموسيقا وفرقة الشهيد خبات للموسيقا، وفرقة الشهيد ريوان للرقص، وفرقة لالش للرقص التابعة للبيت الإيزيدي في تربه سبيه، وأعضاء مركز هيزل القدماء للرقص وفرقة الشهيدة زيلان للموسيقا التابعة لمركز الثقافة والفن في الدرباسية، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الكردي روجهات يوسن من أوروبا والفنان العربي طالب من مركز الثقافة والفن في تل حميس، ومشاركة مركز الشهيد ساسون للثقافة والفن في بلدة معشوق بفرقها الرقص والموسيقا.

وفي مدينة قامشلو وريفها، تقام الاحتفالية في ساحة قرية هيمو وتشارك فيها الفرق الفنية التابعة لمركز محمد شيخو للثقافة والفن، بالإضافة إلى العديد من الفرق الفنية الأخرى مثل فرقة بوطان - وفرقة نوبلدا - وفرقة ساكينة - وفرقة كرباوي - وفرقة رابطة عفرين - وفرقة قدوربك – وفرقة الشهيد ولاط - وفرقة الشهيد أوصمان (بافي طيار)، بالإضافة إلى فنانين محليين.

مقاطعة الحسكة

يحتفل أهالي مدينة الحسكة بنوروز 2020 في ساحة احتفال نوروز، السد الغربي للمدينة، وتحيي الاحتفالية فرق مركز خابور للثقافة والفن في المدينة، وهي فرقة تولهلدان للغناء، وفرقة الشهيد عمار للرقص الشعبي، وفرقة الشهيد شيار للمسرح، وفرقة ستيرك ستشارك كفرقة ضيفة في الحفلة، إلى جانب عدد من الفنانين الكرد والعرب في المدينة.

وفي الدرباسية يحتفل أهالي الناحية بنوروز 2022 في قرية جول بستان، بمشاركة فرقة الشهيدة برجم للرقص، وفرقة الشهيدة زيلان كيكان للغناء، وبعض من الفنانين الكرد في الناحية.

أما في ناحية تل تمر الواقعة على خطوط التماس مع المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، سيحتفل أهالي الناحية هذا العام في منطقة قصرك. وستقدم كل من فرق "شورش، والشهيد شيار، وزنوبيا" التابعة لمركز الثقافة والفن بناحية تل تمر، عروضاً فنية "غنائية، ومسرحية، وراقصة، إلى جانب مشاركة بعض الفنانين الكرد والعرب من الناحية منهم "آلان بيوار، ورضوان نوحي، وعامر علي".

مقاطعة كوباني

تتحضر مدينة كوباني لقدوم عيد نوروز بإشراف مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني بالتنسيق مع كل من حركة الهلال الذهبي في مقاطعة كوباني ومركز الثقافة والفن في ناحية صرين وحركة الهلال الذهبي لناحية صرين.

ومن المقرر أن تشارك 6 فرق من مركز باقي خدو للثقافة والفن وفرقة من حركة الهلال الذهبي وفرقتان من مركز الثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي في ناحية صرين في حفلة عيد نوروز بمدينة كوباني.

والفرق المشاركة من قبل مركز باقي خدو للثقافة والفن هي فرقة بوتان للغناء، وفرقة الشهيدة دليلا للدبكة الشعبية، وفرقة الشهيدة سينان للدبكة الشعبية، وفرقتان للأطفال باسم الشهيد يكتار للمسرح.

بالإضافة إلى مشاركة فرقة الغناء باسم الشهيدة هفرين التابعة للهلال الذهبي وفرقة كولافا لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ستشارك فرقة أزهار الربيع للدبكة الشعبية التابعة للهلال الذهبي في ناحية صرين وفرقة الغناء باسم الشهيد روجهات لتابعة لمركز الثقافي في ناحية صرين.

إقليم عفرين

احتفالية إقليم عفرين تقام هذا العام في ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، بمشاركة أهالي عفرين المهجرين، بالإضافة إلى أهالي ناحيتي شرا وشيراوا وأهالي مقاطعة الشهباء.

وتشارك في الاحتفالية الفرق الفنية التابعة لحركة الثقافة والفن لإقليم عفرين. وما يميز احتفالية هذا العام هو تقديم لوحة فنية بمشاركة 58 عضواً من كومين الرقص الفلكلوري، وذلك تجسيداً لـ 58 يوماً من المقاومة ضد الاحتلال التركي. ويضم كومين الرقص الفلكلوري 6 فرق وهي "جياي هاوار ـ وجياي ليلون ـ ودشتي جومة ـ والشهيد كردستان خمكين ـ والشهيدة فيان صوران ـ والشهيد روناهي".

حلب

كما تقام احتفالية مركزية في مدينة حلب، يشارك فيها أهالي أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، وتحي الاحتفالية العديد من الفرق الفنية التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن وهي فرقة آكري، وفرقة جيايا هاواري، وفرقة الأشبال، وفرقة يكتيا هونرمندا، وكروبا كفناشوبي، وكروبا جوانا، وفرقة من المكون العربي. بالإضافة إلى مشاركة فرقة بوطان من مقاطعة كوباني، وفنانين محليين.

كما من المقرر أن تقام احتفاليات جماهيرية في مناطق الطبقة والرقة ودير الزور بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق.

(كروب/ك)

ANHA