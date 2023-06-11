نهب وتهديد بالقتل في عفرين

تستمر جرائم الخطف، والنهب، والتغيير الديمغرافي وتدمير الطبيعة في عفرين المحتلة. وحسب الأنباء الواردة، فقد قام مرتزقة "سليمان شاه" في 5 حزيران الجاري، بنهب المواطن عبدو مصطفى من أهالي ناحية موباتا التابعة لعفرين المحتلة أثناء مروره من إحدى الحواجز تحت التهديد بالقتل، حيث سلبوا منه مبلغ مائتي دولار و600 ليرة تركية، بالإضافة إلى هاتفه النقال.

ووقعت الحادثة على حاجز المرتزقة الواقع على طريق قرية دارغري التابعة للناحية ذاتها.

هذا ويتعرض المارّون عبر حواجز المرتزقة للنهب والتهديد بالقتل والخطف بشكل يومي.

(ر)

ANHA