ندوتان حواريتان في منبج والطبقة حول تحديات الشباب ودورهم

ونظم اتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها ندوة حوارية بعنوان "الشباب هموم وتحديات" بهدف دعم الفئة الشابة لما لهم من دور مهم وحيوي حاضراً ومستقبلاً.

وحضر الندوة العشرات من الشبيبة، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات اتحاد المثقفين، وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل غرب المدينة.

وخلالها، تحدث إبراهيم حسن عن أهم المشاكل والهموم التي تواجه الشباب وعزاها إلى قلة فرص العمل التي تعد مشكلة لها تداعياتها الكثيرة والخطيرة، كالفراغ الذي يدفع الشباب غالباً إلى الإدمان الذي يفتك بالشباب ويؤدي بهم إلى الهاوية.

وأضاف إبراهيم أن من مشاكل وهموم الشباب أيضاً انعدام الهدف والذي يكون بحجة الظروف الصعبة وتدني مستوى التعليم والمناهج وعدم اهتمام الأهل بتوجيه الطفل منذ البداية نحو الطموح.

وأشار إلى أن للفساد المجتمعي دور في الفساد الأخلاقي والانحطاط، والهجرة أيضاً لها دور سلبي حيث تستنزف طاقات الفئة الشابة وتسلب المجتمع قوته المتمثلة بالفئة المنتجة وهم الشباب.

ضرورة نشر الوعي بين الفئة الشابة

أما عضوة اتحاد المثقفين، آية المصطفى، فقالت إنه "لا يسمح للفئة الشابة بإكمال التعليم، وخاصة هناك الكثير من الأسر لا تسمح للفتاة أن تكمل تعليمها وتفضل تزويجها وهي قاصر".

وأشارت آية إلى أنه "بالتعليم والتوعية تنتهي مشاكل الشباب وتعود الفائدة على الأسرة والمجتمع مما يرفع من مستوى الوعي الصحي والمعيشي وتحقيق الذات وتكوين الشخصية والحد من العنف والتعنيف".

ثم فتح باب النقاش بين المحاضرين والحضور وأكدوا من خلال النقاشات التي درات على ضرورة نشر الوعي بين الفئة الشابة، وذلك عبر فتح دورات توعوية وإلقاء المحاضرات والندوات وخاصة في المدراس؛ لأن الطلبة هم الفئة المستهدفة للانحلال والضياع، وضرورة منع انتشار وترويج المخدرات بين الفئة الشابة.

أهمية الشباب في المجتمع والأحزاب السياسية

كما نظم اليوم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في قاعة المركز الثقافي بالطبقة، تحت عنوان "أهمية الشباب في المجتمع والأحزاب السياسية".

وحضر الندوة أعضاء مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل وممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والعشرات من شباب وشابات المنطقة.

وبدأت الندوة بالترحيب بالضيوف من قبل خديجة المحمد التي دعتهم إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء. هذا وتألف ديوان الندوة من نائب مجلس الشباب حسن الحسين، وعضو لجنة الانضباط للحزب عبدالله أصلان، وعضوة في مجلس الحزب بالطبقة خديجة المحمد.

وتمحورت الندوة حول أهمية الشباب في المجتمع ودورهم الفعال، حيث إنهم العمود الفقري للمجتمع لما يتحلون به من حماس وجرأة وشجاعة.

وحول أهمية الشباب في الأحزاب السياسية، اتفق المتحاورون على أن الدول دائماً ما تسعى إلى إبعاد الشباب عن السياسية، مشددين على ضرورة تعزيز المفاهيم الوطنية والأخلاقية لدى الفئة الشابة وتقريب الشباب من السياسة والتركيز على القطاع التعليمي والتربوي.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المداخلات أمام الحضور لطرح آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص وضع الشباب.

(كروب/ج)

ANHA