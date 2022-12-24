ندوتان في تربه سبيه وتل حميس للحديث عن العزلة المشددة على القائد وأفكاره حول حرية المرأة

في ناحية تربه سبيه، عقدت الندوة في قاعة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، وشارك فيها شخصيات وطنية من الناحية، وحملت شعار " jin jiyana azadi".

وناقش فيها المشاركون العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الفاشية التركية وأفكاره بخصوص قضية حرية المرأة.

وخلال ذلك تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، شريفة مراد والتي ركزت في حديثها على توجيهات القائد بخصوص المرأة وضرورة إعطائها حقوقها للوصول لمجتمع حر ومتكافئ.

شريفة نوهت إلى ضرورة تصعيد النضال لتحقيق الحرية للقائد أوجلان وكسر العزلة، وأكدت أن حريته الجسدية هي حل للمشاكل العالقة في الشرق الأوسط والتي تعاني منها الشعوب والمجتمعات.

وبدورهم أشار المشاركون في مداخلاتهم إلى أهداف الاحتلال التركي من العزلة وموقف القوى الدولية منها.

وأضافوا، أن قضية حرية المرأة قضية محورية لحرية الشعوب.

تل حميس

ونظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية، حول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، شارك فيها المئات من أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ووجهاء العشائر العربية.

وعلقت في صالة المركز الثقافي الواقع شرق ناحية تل حميس حيث أقيمت الندوة، صور القائد أوجلان، ويافطة كتب عليها "من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ثم قرأت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، هيال الخوير، مقتطفات عن المسيرة النضالية للقائد أوجلان.

هذا وبعد الانتهاء من قراءة المقتطفات، أدان المشاركون جرائم دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، والعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، ومنع محامي القائد وذويه من اللقاء به.

أكد المشاركون على أن الحل الوحيد لكافة الأزمات والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط والعالم، يمر عبر اتباع نهج القائد أوجلان الداعي للحرية. كما أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الدول المتآمرة تعلم أن الحل يكمن في إمرالي؛ لذلك تقوم بتشديد العزلة على القائد.

وعاهدوا على السير على نهج وفلسفة القائد أوجلان، وتكثيف الفعاليات المطالبة بفك العزلة عن القائد وتحقيق الحرية الجسدية له.

(ر ر م ح/سـ)

ANHA