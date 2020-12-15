ندوتان في لبنان حول التنظيم وتحقيق العدالة وتاريخ المرأة

عقد مؤتمر ستار ندوة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "التنظيم وتحقيق العدالة للمرأة".

أقيمت الندوة في مركز رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار ورابطة نوروز.

وتحدثت خلال الندوة المحامية في حقوق الإنسان، هيفاء يوسف، وقالت "في البداية أشكركم على حضوركم نحن هنا اليوم لتطوير المرأة والتفكير بالحرية والعدالة".

وشرحت هيفاء كيف يمكن للمرأة أن تكون صاحبة القرار، وعلى قدر المسؤولية في الأسرة والمنزل، وكيف يمكن للمرأة المطلقة الحصول على حقها وحق أولادها.

وقالت أيضًا: "رغم كل ذلك، ثمة تطورات قد حدثت في بعض الدول لا يمكن إغفالها، فبعض المجتمعات التي لم تكن تعترف بأي دور سياسي للمرأة بدأت بتعيين النساء في بعض المجالس والهيئات وكذلك البرلمانات، وبدأت تفسح المجال للمرأة ولو بصورة رمزية ونخبوية، ويمكن القول بصورة عامة إن بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما يقرب من عقدين قد شهدت تحسنًا نسبيًّا".

وانتهت الندوة ببعض الأسئلة من قبل عضوات مؤتمر ستار في لبنان.

تاريخ المرأة الكردية

في السياق، زارت المحامية وسفيرة السلام سروش حلبجة مركز رابطة نوروز الثقافية في لبنان.

وخلال الزيارة، ألقت سروش حلبجة محاضرة عن تاريخ المرأة الكردية وعظمتها.

وقالت سروش إن المرأة الكردية عانت في القرون الماضية من الظلم والانتهاكات والمجازر بحقها، ولكن بمقاومتها ونضالها وحبها للوطن وإرادتها كسرت الأعداء وسياستهم.

ونوّهت "المرأة اليوم أصبحت في كل المجالات السياسية وغيرها، وخير مثال على ذلك (ليلى زانا أول امرأة حاربت، وأصبحت رمز الثورة في باشور كردستان".

في الختام، قالت سروش حلبجة إن على المرأة أن تكون صاحبة القرار وأن تمتلك الثقة بالنفس.

(كروب/س و)

ANHA