ندورة حوارية في ريف دير الزور حول مكافحة المخدرات وطرق التوعية

وشارك في الندوة عددٌ من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة وفريق من الأطباء ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية.

وخلال الندوة، تطرق الطبيب صالح الحميد إلى ظاهرة انتشار المخدرات وما لها من مخاطر في المجتمع ، إضافة للحديث عن أهمية مكافحة المخدرات وطرح عدد بنود للتوعية حولها.

كان أولها تعريف الإدمان وأسباب تعرض الفرد له وخطورة تأثيره على الإنسان وخصوصاً على الفئة الشابة والمضاعفات وعلامة ظهور الإدمان.

وشدد على ضرورة اتباع خطوات العلاج ونشر التوعية في المنطقة والوقاية من تعاطي المخدرات لدى الأطفال من خلال حسن التعامل معهم والاستماع إليهم ودراسة حالتهم النفسية.

وضرورة تقوية العلاقة بين الآباء وأفراد عائلتهم التي ستساعد على التقليل من أخطار الإدمان وتجنبهم لتعاطيه.

كما وفتح باب النقاش ما بين الحضور حول رأيهم في كيفية الحد من انتشار المخدرات، وكشف المصادر التي تدخل من خلالها للمنطقة والجهات التي تحاول إفساد المجتمع.

كما وأكد المشاركون على ضرورة قيام الجهات المعنية بجولات مستمرة في الصيدليات ومحاسبة كل شخص يروج لها.

وتجدر الإشارة أن لجنة الشباب والرياضة ستعقد ندوات مشابهة في الريف الشرقي حول مكافحة المخدرات في الأيام القادمة.

(ف ع/سـ)

ANHA