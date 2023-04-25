ندوة شبيبة الكرد في الحسكة.. حول هوية الشبيبة والأزمة السورية

وحضر الندوة أعضاء مجلس شبيبة الكرد وشبيبة مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية في حي عمران بمدينة الحسكة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الرئاسة المشتركة لشباب سوريا الديمقراطية زانا مصطفى، وتطرق في بداية حديثه إلى الأزمة السورية والأضرار التي حصلت خلالها، وكيفية التعامل مع الأزمة والوضع الراهن، إضافة إلى دور الشبيبة في هذه الأزمة.

وأضاف زانا مصطفى: "إن السياسات التي يتبعها النظام السوري مع حليفته الدولة الإيرانية واتفاقيتهم الأخيرة في موسكو، والاتفاقيات الحاصلة بين الطرفين أهدافها القضاء على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وتطرق مصطفى خلال حديثه إلى موضوع عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بعد خروج المحتلين منها.

وبعدها تم تشكيل ديوان الندوة لشرح محاور الجلسة، المؤلفة من محورين، المحور الأول تضمن الحديث عن هوية شبيبة الكرد، وتداعيات الأزمة السورية والاحتلال التركي على الشبيبة، وخاصة الشبيبة الكرد.

والمحور الثاني كان تحت شعار "سبل تفعيل دور الشباب" وجاء هذا المحور في بندين، الأول "تقاربات الأنظمة السلطوية والحالة الإقصائية بحق الشباب في المجالات الريادية وكيفية التصدي لجميع الحروب بأشكالها"، والمحور الثاني "دور الشبيبة في حل لواء الثورات وسبل المحافظة عليه".

وبعد كل بند في المحاور التي طرحت، فتح باب النقاش أمام الحضور، وتم طرح آرائهم ومقترحاتهم وتقييم هذه المحاور من وجهة نظرهم.

(سـ)

ANHA