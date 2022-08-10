ندوة نسائية في شاتيلا حول مجزرة شنكال

وحضر الندوة عدد من النساء الفلسطينيات والسوريات. حيث رحبت عضوة مؤتمر ستار نسرين برو، بالحضور كما شكرت المركز في شخص مسؤولة العلاقات الخارجية السيدة اريج الكردي التي سنحت الفرصة لإلقاء المحاضرة والتعرف على الناشطات الفلسطينيات. ممثلة مكتب العلاقات الخارجية لمؤتمر ستار في لبنان حنان عثمان تطرقت خلال الندوة، إلى الإبادة الجماعية وإبادة النساء التي ارتكبها مرتزقة داعش في شنكال في 3 آب 2014، وإلى تداعياتها السلبية والتوازنات الإقليمية والدولية التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه الإبادة، وكيف أن الكثير من القوى الإقليمية والدولية تحاول التلاعب بالقضيتين الفلسطينية والكردية من خلال تزوير الحقائق والتعتيم على الوقائع.

كما تحدثت رئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي، حول مقاومة النساء الإيزيديات ما بعد الإبادة الجماعية الرابعة والسبعين في شنكال، وكيف أنهن نظمن صفوفهن وأسسن حياتهن في كافة المجالات، وأن التعاون والاتحاد بين النساء من الشعبين الكردي والفلسطيني ستكون شوكة في حلق العدو المشترك المتمثل في الدولة التركية المحتلة وأدواتها من التيارات السفلية والجهادية والتكفيرية أمثال داعش وأخواتها.

وثم فتح باب النقاش والاستفسار أمام المشاركات حول موضوع الندوة.

(كروب / ك)

ANHA