ندوة لشيوخ العشائر في منبج لدورهم الفعّال في تحقيق السّلم الأهلي

وشارك في الندوة العشرات من شيوخ ووجهاء وأعيان العشائر في منبج وريفها بالإضافة إلى حضور الإدارة العامة لحزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان وسهام داود وأعضاء وإداريين من الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج, وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن.

وتضمّنت الندوة محورين أساسيين؛ في المحور الأول ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، والثاني دور العشائر في تحقيق السلم الأهلي.

وتحدث حسن محمد علي مساعد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل في المحور الأول للندوة وقال بأنّ "مناطق شمال شرق سوريا أصبحت مركزاً للحرب العالمية الثالثة وتتصارع الدول فيها, ولهذه الدول مشاريع في المنطقة تريد تنفيذها".

وأضاف حسن محمد علي قائلاً إنّ "تركيا تستغلّ الحرب في سوريا لإحياء الدولة العثمانية من أجل تحقيق مطامعها التي لم تستطع تحقيقها في الحرب العالمية الأولى والثانية".

ثم تحدّث الإداري في مكتب العلاقات العامة لحزب سوريا المستقبل فرحان حج عيسى في المحور الثاني للندوة، وقال إنّ "العشيرة أو القبيلة بقيت عبر المئات والآلاف من السنين تحافظ على نفسها وعلى القيم والعرف والقوانين التي كانت تدير نفسها بها".

واختتمت الندوة بالنقاش والحوار حول المحورين والاستماع إلى آراء شيوخ ووجهاء العشائر حول الوضع في سوريا عامة وشمال شرق سوريا خاصة.

(كروب/ج)

ANHA