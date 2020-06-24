نظّم اليوم فرع منبج لحزب سوريا المستقبل ندوة بعنوان "قانون قيصر وتداعياته على الشّعب" وذلك بمسرح مركز الثقافة والفنّ في مدينة منبج، حضرها المئات من أهالي مدينة منبج وممثّلين عن الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها وممثّلين عن الأحزاب الموجودة في المدينة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان الذي استهلّها بالتعريف عن قانون قيصر وأثره السياسي والاقتصادي في سوريا والمنطقة.

وخلال حديثه أشار القفطان إلى أنّ قانون قيصر يؤثّر على كافة الأراضي السورية على الرغم من استثنائه لمناطق شمال شرق سوريا والمناطق المحتلّة من قبل الاحتلال التركي إلّا أنّ درجات التأثّر تتفاوت وليست على حدّ سواء، كما نوّه إلى أنّ قيصر يؤثّر على دول عدة في المنطقة مثل لبنان، العراق، الأردن، إيران وروسيا.

ووصف القفطان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية بالاغتيال الاقتصادي، وأشار إلى أنّ أمريكا تعتمد تلك السياسة في عقوباتها على العديد من الدول، وفي ذات السياق شبّه عقوبات قيصر بالفيروس والحكومة السورية باتت ناقلة لهذا الفيروس لكلّ من يتعامل معها، وذلك ما وسّع دائرة تأثير قيصر.

وبدوره تطرّق الناشط والباحث الحقوقي عبد الرحمن البطران للحديث عن قانون قيصر من الناحية القانونية، إذ أشار إلى أنّ تطبيق عقوبات قانون قيصر تعتبر تحوّلاً مهمّاً في سياسة أمريكا تجاه الملف السوريّ، ويعتبر قيصر أشدّ وطأة من العقوبات السابقة التي فرضت على سوريا.

وأوضح أنّ عقوبات قيصر هدفها تطبيق قرار جنيف 2254 والذي يدعو لتشكيل دستور جديد لسوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرّة وديمقراطية، ولفت إلى أنّ قرار قيصر استثنى الاحتلال التركيّ الذي ارتكب جرائم حرب انتهك من خلالها المواثيق والمعاهدات الدولية.

ومن ثمّ فتح باب النقاش، أمام المشاركين الذي شدّدوا على ضرورة إيجاد آلية لحماية المدنيين في شمال وشرق سوريا من تداعيات قانون قيصر، كما أكّدوا على أنّ موقف الدول مازال يسوده الصمت والضبابيّة بالتعامل مع الملف السوري، كما شدّدوا على أهمية الاستمرار بالحوار السوريّ – السوريّ؛ لأنّه السبيل لحلّ القضايا بالشكل السلميّ والأمثل.

(كروب/ك)

ANHA