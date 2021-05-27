الندوة حضرها العشرات من أهالي ناحية تل تمر, أضافة إلى سياسيين وأعضاء من اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة.

وناقش فيها الحضور من خلال تقاريرهم ودراساتهم ومداخلاتهم عمليات الإبادة العرقية والتغيير الديموغرافي التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي مع مرتزقته في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا.

وقال عضو اتحاد المثقفين في ناحية تل تمر عبد الرحمن حسين "خلال ثورة روج آفا مررنا بمراحل عسكرية وسياسية متطورة, ولها تأثير على الوضع الراهن وتطورات الأحداث في المنطقة عامة وبسوريا بشكل خاص".

ومن جانبه تحدث عضو اتحاد المثقفين محمد شير, عن الصعوبات والمخاوف التي تواجه روج آفا وثورتها, وتابع قائلا "كلما تطورت روج آفا في مجالاتها تزداد التحديات وكلما زادت المكتسبات تزداد التهديدات والمخاوف".

وبين محمد بشير, أن الدولة التركية المحتلة تحاول بشتى الوسائل أن تقضي على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية لأنها تميل على الفكر الديمقراطي والايدلوجية.

ونوه الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين في مدينة الحسكة عن كيفية حماية مكتسبات الثورة , وتابع قائلا ً "بأن الحماية على عاتق الجميع, فتلك المكتسبات تحققت بفضل دماء الشهداء".

وطالب أحمد الأزهر من جميع المكونات في شمال وشرق سوريا عدم الانجرار وراء الحرب الخاصة التي تحاول تركيا ومرتزقتها التأثير بها على فكر المجتمع.

وبعد الانتهاء من المحاور فتح باب النقاشات والمداخلات مع الحضور حول الوضع الراهن, والإبادة العرقية والتهجير بسبب هجمات الاحتلال التركي.

(ه إ/سـ)

ANHA