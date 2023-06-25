ندوة لاستذكار الشهيدة زيلان في بيروت

وشارك في الندوة عضوات مؤتمر ستار وممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي وممثلية الإدارة الذاتية في لبنان، وجمعية جين النسائية ورابطة نوروز بالإضافة إلى العشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار في لبنان شريفة عصمت التي استذكرت جميع الشهداء في شخص الشهيدة زيلان، كما أكدت على الالتزام بنهج المقاومة التي جسدتها الشهيدة زيلان.

كما قرأت عضوة لجنة العلاقات في مؤتمر ستار في لبنان حنان عثمان رسالة الشهيدة زيلان التي أرسلتها إلى القائد عبدالله أوجلان قبل استشهادها.

تلتها كلمة عضوة جمعية جين النسائية سوسن محمد التي تطرقت فيها إلى حياة ونضال الشهيدة زيلان.

وانتهت الندوة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)